Послы Евросоюза одобрили продление санкций против России – журналист

Послы Евросоюза согласовали продление экономических санкций в отношении России, сообщил 16 декабря в Twitter редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк.
"Послы ЕС одобрили продолжение экономических санкций в отношении России еще на шесть месяцев", – написал журналист.
EU ambassadors have approved the roll-over of the economic sanctions on #Russia for another 6 months. #Ukraine #Crimea— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) December 16, 2020
Эту же информацию сообщил ТАСС источник в делегации одной из европейских стран в Совете Европы. По данным собеседника агентства, речь идет о продлении на полгода ограничений, срок действия которых должен был истечь 31 января 2021 года. Таким образом, санкции в отношении России будут оставаться в силе до 31 июля следующего года.
Решение должен утвердить Совет ЕС, оно вступит в силу после публикации в официальном журнале Евросоюза. Послы пошли на продление санкций после того, как главы государств и правительств Евросоюза дали на это политическое согласие на саммите 10 декабря.
Санкции, которые согласовали лидеры ЕС, в основном нацелены на финансовый, энергетический и оборонный секторы России. Последний раз их продлевали 29 июня.
ЕС впервые ввел санкции против России в 2014 году после того, как она оккупировала украинский полуостров Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. Вследствие конфликта на Донбассе погибло более 14 тыс. человек.
В отношении России действует несколько санкционных пакетов ЕС за посягательство на территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины. В их числе – индивидуальные санкции против отдельных лиц и субъектов хозяйственной деятельности (действуют до 15 марта 2021 года), запрет на экономические отношения с Крымом и Севастополем (действуют до 23 июня 2021 года), а также ограничительные меры в отношении отдельных секторов российской экономики (именно об их продлении договорились сегодня лидеры ЕС).