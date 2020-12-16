Послы Евросоюза одобрили продление санкций против России – журналист

Послы стран Европейского союза продлили экономические санкции против России до 31 июля. Этому решению предшествовало политическое согласие глав государств и правительств ЕС на саммите 10 декабря.

Послы Евросоюза согласовали продление экономических санкций в отношении России, сообщил 16 декабря в Twitter редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк.

"Послы ЕС одобрили продолжение экономических санкций в отношении России еще на шесть месяцев", – написал журналист.

EU ambassadors have approved the roll-over of the economic sanctions on #Russia for another 6 months. #Ukraine #Crimea — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) December 16, 2020

Эту же информацию сообщил ТАСС источник в делегации одной из европейских стран в Совете Европы. По данным собеседника агентства, речь идет о продлении на полгода ограничений, срок действия которых должен был истечь 31 января 2021 года. Таким образом, санкции в отношении России будут оставаться в силе до 31 июля следующего года.

Решение должен утвердить Совет ЕС, оно вступит в силу после публикации в официальном журнале Евросоюза. Послы пошли на продление санкций после того, как главы государств и правительств Евросоюза дали на это политическое согласие на саммите 10 декабря.

Санкции, которые согласовали лидеры ЕС, в основном нацелены на финансовый, энергетический и оборонный секторы России. Последний раз их продлевали 29 июня.