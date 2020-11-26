Евросоюз продлит экономические санкции против РФ еще на полгода – журналист

Экономические санкции ЕС против России будут продлены 10 декабря на шесть месяцев без каких-либо споров, заявил редактор бюро "Радио Свобода" в Праге Рикард Йозвяк.

ЕС вводит санкции против РФ с 2014 года depositphotos.com

Евросоюз продлит еще на полгода экономические санкции против России еще на полгода. Об этом в своем Twitter сообщил редактор бюро "Радио Свобода" в Праге Рикард Йозвяк.

Он подчеркнул, что санкции будут продлены без каких-либо споров.

"Экономические санкции ЕС против России будут продлены на шесть месяцев без каких-либо проблем, когда лидеры встретятся 10 декабря. Дни, когда этот пункт занимал время на саммитах ЕС, давно прошли", – сообщил Йозвяк.

the EU's economic sanctions against #Russia will be rolled over by 6 months without any fuss when leaders meet on 10 Dec. the days when this item took up time at EU summits are long gone. #Ukraine #Crimea — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) November 26, 2020

Россия аннексировала Автономную Республику Крым после силовой блокады военных частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров. Вскоре после оккупации Крыма Россия и поддерживаемые Москвой боевики начали агрессию на востоке Украины. Боевые действия продолжаются до сих пор.

В связи с этим Евросоюз ввел против РФ несколько пакетов санкций, которые регулярно продлевались и ужесточались.