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Евросоюз продлит экономические санкции против РФ еще на полгода – журналист

Экономические санкции ЕС против России будут продлены 10 декабря на шесть месяцев без каких-либо споров, заявил редактор бюро "Радио Свобода" в Праге Рикард Йозвяк.

ЕС вводит санкции против РФ с 2014 года
ЕС вводит санкции против РФ с 2014 года
depositphotos.com

Евросоюз продлит еще на полгода экономические санкции против России еще на полгода. Об этом в своем Twitter сообщил редактор бюро "Радио Свобода" в Праге Рикард Йозвяк.

Он подчеркнул, что санкции будут продлены без каких-либо споров.

"Экономические санкции ЕС против России будут продлены на шесть месяцев без каких-либо проблем, когда лидеры встретятся 10 декабря. Дни, когда этот пункт занимал время на саммитах ЕС, давно прошли", – сообщил Йозвяк.

Россия аннексировала Автономную Республику Крым после силовой блокады военных частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров. Вскоре после оккупации Крыма Россия и поддерживаемые Москвой боевики начали агрессию на востоке Украины. Боевые действия продолжаются до сих пор.

В связи с этим Евросоюз ввел против РФ несколько пакетов санкций, которые регулярно продлевались и ужесточались.

Теги: Россия, санкции, журналисты, Евросоюз, Рикард Йозвяк
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