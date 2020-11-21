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Россия ввела санкции против 25 граждан Великобритании

Внешнеполитическое ведомство России назвало недружественными действия Великобритании, которая в июле ввела санкции против 25 россиян в рамках "закона Магнитского". Персональные ограничения против 25 британцев РФ ввела на основе принципа взаимности.

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МИД России объявил об ответных санкциях против Великобритании
МИД России объявил об ответных санкциях против Великобритании
Фото: depositphotos.com

Россия ввела санкции против 25 граждан Великобритании в ответ на ограничения, которые Соединенное Королевство ввело против РФ в рамках "закона Магнитского".

Об этом говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном 21 ноября.

Во внешнеполитическом ведомстве России считают, что Британия в июле ввела санкции против главы Следкома РФ Александра Бастрыкина и еще 24 россиян "под надуманными и абсурдными предлогами".

МИД РФ заявил, что Москва "по всем сюжетам", связанным со смертью Сергея Магнитского, "не раз давала исчерпывающие комментарии и разъяснения, которые, видимо, в Лондоне предпочитают не замечать".

"Непонятно, на каком основании там берутся "назначать" виновных и определять им "наказание". Иначе как попыткой вмешательства во внутренние дела другого государства и оказания давления на российскую систему правосудия, действия британской стороны назвать нельзя. В ответ на недружественные действия британских властей и на основе принципа взаимности российской стороной принято решение о введении персональных санкций в отношении 25 представителей Великобритании, которым закрыт въезд на территорию Российской Федерации", – добавили в министерстве.

Законы, названные в честь адвоката, сотрудника компании Hermitage Capital Сергея Магнитского, который умер в 2009 году в следственном изоляторе в Москве в возрасте 37 лет, приняты в СШАКанаде и ряде государств ЕС.

В санкционный список Великобритании вошли те, кого Лондон считает причастными к смерти Магнитского: следователь Олег Сильченко, начальник тюрьмы "Матросская тишина" Фикрет Тагиев, судья Алексей Криворучко и другие.

Всего Лондон ввел санкции против 47 человек; помимо россиян, это граждане Мьянмы и Саудовской Аравии, причастные к нарушениям прав человека.

Теги: Россия, Великобритания, санкции, МИД России, закон Магнитского, Британия
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