Правительство Украины продлило на год экономические санкции против России

Проект постановления, которое продлевает срок действия режима наибольшего содействия Всемирной организации торговли и применения высоких пошлин по товарам, произведенным в России, до 31 декабря 2021 года, Кабинет Министров Украины принял без обсуждения.

Кабмин продлил экономические санкции против РФ до конца 2021 года Фото: depositphotos.com

Кабинет Министров Украины на заседании 25 ноября одобрил внесение изменений в свое постановление от 30 декабря 2015 года №1146 "О ставках ввозной пошлины в отношении товаров, происходящих из Российской Федерации", передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Решение приняли без обсуждения.

В пояснительной записке к постановлению сказано, что документ продлевает до 31 декабря 2021 года срок действия режима наибольшего содействия Всемирной организации торговли и применения высоких ставок ввозной пошлины вместо нулевой по товарам, произведенным в РФ, пишет "Интерфакс-Украина".

Режим наибольшего содействия ВТО действует со 2 января 2016 года, его вводили на год и впоследствии продлевали несколько раз. Срок действия заканчивался 1 января 2021-го.