Евросоюз продлил санкции в отношении РФ из-за агрессии против Украины. К ним присоединились четыре страны

Ограничительные меры, введенные в 2014 году в связи с дестабилизирующими действиями России против Украины, будут действовать до 15 марта 2021 года, такое решение принял Совет ЕС.

К санкциям Европейского союза в отношении России за агрессию против Украины присоединились еще четыре страны. Они будут действовать до 15 марта 2021 года. Об этом 23 ноября сообщила пресс-служба Совета Европы.

К антироссийским санкциям присоединились страны – кандидаты на вступление в Европейский союз – Черногория и Албания. Также санкции против Российской Федерации поддержали страны Европейской ассоциации свободной торговли Лихтенштейн и Норвегия, входящие в Европейское экономическое пространство.

"Они обеспечат, чтобы их национальная политика соответствовала этому решению Совета Европы. Европейский союз принимает во внимание это обязательство и приветствует его", – говорится в заявлении.

Персональные санкции введены в отношении 41 человека и 28 организаций, сообщается в релизе.

Впервые эти ограничительные меры были введены 17 марта 2014 года.

В отношении России действует несколько санкционных пакетов ЕС за посягательство на территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины. В их числе – индивидуальные санкции против отдельных лиц и субъектов хозяйственной деятельности (именно они были сегодня продлены), запрет на экономические отношения с Крымом и Севастополем, а также ограничительные меры в отношении отдельных секторов российской экономики.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума, который состоялся 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Сразу после аннексии Крыма Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.