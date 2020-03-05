В МИД Украины осудили инициативу проведения так называемой конференции по вопросам Крыма в Осло

В украинском Министерстве иностранных дел назвали идею проведения "конференции по Крыму" в Норвегии провокацией и попыткой выдать желаемое за действительное.

В МИД Украины напомнили, что Норвегия присоединилась к санкциям ЕС против России Фото: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook

Министерство иностранных дел Украины считает инициативу о проведении в конце марта в Осло так называемой конференции по Крыму попыткой российской пропагандистской машины придать видимость легитимности своим незаконным попыткам аннексировать Автономную Республику Крым. Об этом говорится в заявлении пресс-службы МИД.

"Уже не первый раз Москва прибегает к услугам своих апологетов, точка зрения которых астрономически далека от официальной и является маргинальной в мировом, европейском и, в данном случае, норвежском контексте. Таким образом, рассматриваем провокацию касательно так называемой конференции как попытку выдать желаемое за действительное", – заявили в министерстве.

В украинском МИД напомнили, что правительство Норвегии занимает твердую позицию касательно поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Норвегия в полном объеме присоединилась к санкциям ЕС против России, введенным в связи с ее агрессией против Украины. Эту позицию еще раз подтвердил посол Норвегии Уле Терье Хорпестад во время встречи 4 марта в МИД Украины", – отметили в МИД.

На сайте общественной организации "Народная дипломатия – Норвегия" появилось сообщение о том, что на 27 марта в Осло запланирована конференция "Крым в геополитической перспективе" для обсуждения "изменения геополитической ситуации после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году". Организаторы сообщили, что в рамках мероприятия запланированы четыре лекции с перерывом на кофе и общение с докладчиками. Участие в конференции платное – 150 норвежских крон (около 390 гривен).