ЕС 8 декабря согласует санкции против российских наемников ЧВК "Вагнер" – журналист

Ограничения ЕС будут распространяться и на трех россиян, сотрудничавших с ЧВК "Вагнер", отметил Йозвяк Фото: ssu.gov.ua

Кроме того, ограничения будут распространяться и на трех россиян, сотрудничавших с ЧВК, в рамках глобального режима санкций в области прав человека.

Также, как отметил Йозвяк, ЕС впервые введет санкции в отношении двух граждан и трех организаций из РФ, подпадающих под сирийский режим ограничений.

EU ambs are on Wed set to give green light to sanction the Wagner group & 3 Russians linked w/ the group under its global human rights sanctions regime. Separately,the EU will also sanction 2 Russians & 3 Russian entities under its #Syria sanction regime for the 1st time. #Russia — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) December 6, 2021

15 ноября ЕС согласился составить список возможных санкций в отношении российских наемников, из-за возможного их размещения в Сахельском регионе Западной Африки, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, писало Reuters.

25 ноября Европарламент заявил об ответственности России за преступления наемников из ЧВК "Вагнер".

В принятой резолюции о нарушении прав человека говорится, что "группа Вагнера" присутствует во многих конфликтах по всему миру, в том числе в Украине, Сирии, Судане, Мозамбике, Ливии, Центральноафриканской Республике и Венесуэле.

Учитывая это, депутаты приветствовали заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о неизбежном принятии адресных санкций ЕС против "соответствующих физических и юридических лиц, связанных с "группой Вагнера", а также против физических и юридических лиц, работающих с ними.