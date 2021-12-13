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Два фигуранта санкционного списка против ЧВК "Вагнер" могут быть связаны с убийством россиян в ЦАР – Грозев

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Грозев рассказал, что два фигуранта санкционного списка обвиняются в нарушении прав человека граждан РФ
Грозев рассказал, что два фигуранта санкционного списка обвиняются в нарушении прав человека граждан РФ
Скриншот: tvrain.ru

Два человека, фигурирующие в санкционном списке Европейского союза против частной военной компании "Вагнер", могут быть связаны с убийством граждан РФ в Центральноафриканской Республике. Об этом болгарский журналист, главный расследователь Bellingcat Христо Грозев рассказал, отвечая на вопросы в эфире "Дождя" 13 декабря.

Ведущая напомнила о гибели в 2018 году трех россиян – известного журналиста Орхана Джемаля, оператора Кирилла Радченко и режиссера Александра Расторгуева, – которые снимали в ЦАР документальный фильм-расследование о деятельности ЧВК "Вагнер". Она спросила, есть ли связь между новыми санкциями и делом о гибели журналистов. 

"Двое из тех, кто попал под санкции, были обвинены в нарушении прав человека россиян. Евросоюзу, чтобы ввести эти санкции, нужно было найти оболочку правовую, в уже существующую директиву их впихнуть. Там, кажется, трое из тех, кто попал под санкции, попали именно из-за того, что участвовали в украинской войне, потому что есть санкции по Украине. Еще несколько – по сирийской войне. Еще двое – именно по линии нарушения прав человека в России. Я думаю, что надо посмотреть именно на этих два имени, потому что, скорее всего, они связаны именно с этим", – ответил расследователь. 

Грозев отметил, что хотя в сегодняшнем санкционном списке нет имени предполагаемого спонсора ЧВК "Вагнер" – российского бизнесмена Евгения Пригожина, оно фигурирует в санкционных документах – там объясняется, что "Вагнер" финансируется Пригожиным. По словам расследователя, этот момент важен, так как является признанием связи Пригожина и вагнеровцев на уровне европейских документов.

Контекст:

По данным российских СМИ, в 2014–2015 годах частная военная компания "Вагнер" участвовала в боях на Донбассе на стороне сепаратистов, в частности в сражениях за Дебальцево. Осенью 2015 года, как писала российская интернет-газета "Фонтанка", ЧВК сменила "украинское" направление на "сирийское".

Весной 2016 года СМИ впервые сообщили о том, что на Ближнем Востоке погибли десятки наемников "Вагнера". В феврале 2018 года стало известно о гибели многочисленных бойцов ЧВК в столкновении с американскими военными у Дейр-эз-Зора.

В начале 2018 года, по данным СМИ, наемники ЧВК "Вагнер" прибыли в ЦАР для защиты президента страны Фостен-Арканжа Туадеры.

В октябре The Sun со ссылкой на неназванные источники в правительстве Соединенного Королевства сообщил, что Россия перебросила спецназ, в том числе наемников ЧВК "Вагнер", в Ливию.

Пресса считает, что ЧВК финансирует бизнесмен из Санкт-Петербурга Евгений Пригожин, известный как "повар президента РФ Владимира Путина".

Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что в 10 странах Африки находятся военнослужащие-контрактники и политические консультанты из структур Пригожина. По данным собеседников агентства, российские наемники и консультанты оказывают услуги по безопасности, вооружению и организации предвыборных кампаний "в обмен на права на добычу полезных ископаемых и другие возможности".

Совет Европейского союза по иностранным делам 13 декабря 2021 года вел санкции против ЧВК "Вагнер", а также ряда лиц, связанных с этой компанией.

По информации Грозева, санкции основаны в том числе на доказательствах, полученных украинской военной разведкой в ходе спецоперации по поимке вагнеровцев.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, санкции, права человека, ЦАР, Вагнер, Евгений Пригожин, Частная военная компания, Христо Грозев, ЧВК
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