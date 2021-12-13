Два фигуранта санкционного списка против ЧВК "Вагнер" могут быть связаны с убийством россиян в ЦАР – Грозев

Ведущая напомнила о гибели в 2018 году трех россиян – известного журналиста Орхана Джемаля, оператора Кирилла Радченко и режиссера Александра Расторгуева, – которые снимали в ЦАР документальный фильм-расследование о деятельности ЧВК "Вагнер". Она спросила, есть ли связь между новыми санкциями и делом о гибели журналистов.

"Двое из тех, кто попал под санкции, были обвинены в нарушении прав человека россиян. Евросоюзу, чтобы ввести эти санкции, нужно было найти оболочку правовую, в уже существующую директиву их впихнуть. Там, кажется, трое из тех, кто попал под санкции, попали именно из-за того, что участвовали в украинской войне, потому что есть санкции по Украине. Еще несколько – по сирийской войне. Еще двое – именно по линии нарушения прав человека в России. Я думаю, что надо посмотреть именно на этих два имени, потому что, скорее всего, они связаны именно с этим", – ответил расследователь.

Грозев отметил, что хотя в сегодняшнем санкционном списке нет имени предполагаемого спонсора ЧВК "Вагнер" – российского бизнесмена Евгения Пригожина, оно фигурирует в санкционных документах – там объясняется, что "Вагнер" финансируется Пригожиным. По словам расследователя, этот момент важен, так как является признанием связи Пригожина и вагнеровцев на уровне европейских документов.