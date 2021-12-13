Санкции ЕС против ЧВК "Вагнер" основаны на показаниях, которые получили украинские разведчики во время спецоперации – Грозев

Об этом 13 декабря в Twitter написал болгарский журналист, главный расследователь Bellingcat Христо Грозев.

"Недавно введенные санкции ЕС против ЧВК "Вагнер" основываются, в частности, на признаниях, сделанных наемниками "Вагнера" во время фейковых вербовочных звонков Сергея Петровича, гения-пранкера украинской военной разведки", – написал Грозев.

The freshly imposed EU sanctions on Wagner PMC rely upon, among others, self-confessions made by the Wagner mercenaries during the fake recruitment calls made by "Sergey Petrovich", the Ukrainian military intelligence prankster genius. pic.twitter.com/TKgKAuaR8c — Christo Grozev (@christogrozev) December 13, 2021

Имя Сергея Петровича фигурирует в расследовании Bellingcat о спецоперации Главного управления разведки Министерства обороны Украины по задержанию вагнеровцев. По информации Bellingcat, под этим выдуманным именем с наемниками общался спецназовец с реальным боевым опытом. Этот человек хорошо ориентировался в конфликте на Донбассе, а также в жаргоне и культурном контексте российских наемников. Он выполнял роль фейкового рекрутера и "куратора" проекта якобы со стороны российских спецслужб.

Евросоюз 13 декабря ввел санкции в отношении основателя и командира ЧВК "Вагнер" Дмитрия Уткина, наемника Станислава Дычко и Валерия Захарова, которого в ЕС называют ключевой фигурой в командной структуре "группы Вагнера".