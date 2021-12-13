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Министры иностранных дел ЕС обсудят санкции против России из-за угрозы для Украины – СМИ

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Возможные санкции против РФ сегодня обсудят на встрече министров иностранных дел ЕС
Возможные санкции против РФ сегодня обсудят на встрече министров иностранных дел ЕС
Фото: depositphotos.com

Министры иностранных дел ЕС намерены в понедельник, 13 декабря, рассмотреть новые санкции против России из-за эскалации возле украинской границы. Об этом сообщает агентство dpa, ссылаясь на источники среди дипломатов ЕС.

Собеседник агентства рассказал, что хотя европейские дипломаты стремятся найти путь к деэскалации ситуации, "иногда нужно говорить мягко, но держать при себе какую-то палку".

Министры иностранных дел ЕС также намерены обсудить ухудшающуюся экономическую и гуманитарную ситуацию в Афганистане после вывода летом войск США и НАТО.

По словам высокопоставленного представителя ЕС, недавняя агрессия Китая и таможенные санкции против Литвы после попытки Вильнюса наладить более тесные связи с Тайванем также будут обсуждаться на встрече.

Тот же чиновник подтвердил dpa, что Европейский союз впервые наложит санкции на ЧВК "Вагнер" за ее деятельность в Сирии, Украине и Ливии и предполагаемые нарушения прав человека.

Контекст:

В 2021 году российско-украинский конфликт обострился. Весной Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ вновь начали сообщать, что Россия стягивает войска к границе с Украиной.

21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет "гораздо более разрушительной, чем любая ранее". По его оценке, вблизи украинской границы сосредоточено около 92 тыс. российских военнослужащих.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами", заявили, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе. 7 декабря президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели двухчасовой разговор по защищенному каналу видеосвязи. В Белом доме заявили, что Байден выразил "глубокую обеспокоенность" Соединенных Штатов и их европейских союзников в связи с наращиванием Россией сил вокруг Украины. Байден предупредил Путина о "решительных экономических и других мерах" в случае вторжения в Украину.

Путин во время разговора заявил, что НАТО предпринимает попытки "освоения" территории Украины. "Поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений", – сказал он. В Белом доме отметили, что Байден не пошел на уступки российской стороне относительно возможного вступления Украины в НАТО.

Теги: Россия, Украина, Афганистан, санкции, Европейский союз, Европа, Вагнер
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