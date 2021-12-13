Министры иностранных дел ЕС обсудят санкции против России из-за угрозы для Украины – СМИ

Возможные санкции против РФ сегодня обсудят на встрече министров иностранных дел ЕС Фото: depositphotos.com

Собеседник агентства рассказал, что хотя европейские дипломаты стремятся найти путь к деэскалации ситуации, "иногда нужно говорить мягко, но держать при себе какую-то палку".

Министры иностранных дел ЕС также намерены обсудить ухудшающуюся экономическую и гуманитарную ситуацию в Афганистане после вывода летом войск США и НАТО.

По словам высокопоставленного представителя ЕС, недавняя агрессия Китая и таможенные санкции против Литвы после попытки Вильнюса наладить более тесные связи с Тайванем также будут обсуждаться на встрече.

Тот же чиновник подтвердил dpa, что Европейский союз впервые наложит санкции на ЧВК "Вагнер" за ее деятельность в Сирии, Украине и Ливии и предполагаемые нарушения прав человека.