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ПОЛИТИКА

"Преступление, а не просто аморальное поведение". Нардепы инициируют расследование в отношении Гогилашвили

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Кабмин уволил Гогилашвили 13 декабря
Кабмин уволил Гогилашвили 13 декабря
Фото: mvs.gov.ua

Межфракционное объединение "Разумная политика" в Верховной Раде инициирует уголовное производство в связи с поведением на блокпосту в Донецкой области экс-заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили.

Об этом 14 декабря написал в Telegram лидер МФО, внефракционный народный депутат Дмитрий Разумков.

"Мы будем обращаться в Офис генерального прокурора и в Государственное бюро расследований. Ведь на обнародованных видео мы видим преступление, а не просто аморальное поведение – к сотруднику правоохранительных органов применялась физическая сила", – заявил нардеп.

Он добавил, что ждет "более быстрой реакции МВД, а не ожидания, пока тема затихнет".

Разумков опубликовал депутатский запрос на имя генпрокурора Ирины Венедиктовой и исполняющего обязанности директора ГБР Алексея Сухачева.

Нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко заявила 14 декабря в парламенте, что ее фракция будет требовать ответов на вопросы, кто назначил Гогилашвили заместителем главы МВД и кто понесет ответственность за спецпроверку, которую он должен был пройти относительно допуска к гостайне.

Контекст:

10–11 декабря в СМИ и соцсетях появилось видео конфликта с участием Гогилашвили, который произошел на одном из блокпостов при въезде в зону ООС. Судя по ролику, топ-чиновник МВД был недоволен требованием правоохранителей предоставить документы для проверки, а также тем, что его не узнали в лицо.

"У вас [в отделении] фотографии с заместителями министра висят или нет? Замминистра с таким ...балом, как у меня, – он один всего. [...] Теперь и я тебя знаю, но тебе это приятно не будет", – говорил топ-чиновник МВД полицейскому, который сказал, что не узнал его.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский инициировал дисциплинарное производство из-за инцидента и сказал, что предложит Кабмину отстранить своего заместителя. Гогилашвили потом заявил, что был "излишне эмоционален", и извинился за свое поведение.

Известно, что жена Гогилашвили Мария Левченко – помощница президента Украины Владимира Зеленского. В 2020 году президент называл ее в числе лиц, которым доверяет, сообщает "ВВС News Україна".

Зеленский 12 декабря призвал уволить Гогилашвили.

Гогилашвили работал в министерстве с 2019 года, занимался формированием госполитики по противодействию наркомании и наркопреступности. Издание "Бабель" писало, что накануне назначения Гогилашвили получило информацию, что в МВД мужчину назначают якобы для контроля за тогдашним министром Арсеном Аваковым. Сам Гогилашвили в беседе с изданием отрицал эту информацию, но не скрывал, что давно знаком с Зеленским.

У Гогилашвили есть российский паспорт, он его получил в 2003 году в Ленинском районе Ростова-на-Дону, сообщил Центр журналистских расследований со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы РФ.

"Украинская правда" 12 декабря опубликовала новое видео, в котором Гогилашвили в грубой форме общается с сотрудниками полиции, остановившими его автомобиль в Киеве.

13 декабря Кабинет Министров Украины уволил Гогилашвили по собственному желанию.

Теги: Украина, Кабинет Министров, Ирина Геращенко, правоохранители, блокпост, Государственное бюро расследований, Дмитрий Разумков, ГБР, Александр Гогилашвили, Разумная политика
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