"Преступление, а не просто аморальное поведение". Нардепы инициируют расследование в отношении Гогилашвили

Об этом 14 декабря написал в Telegram лидер МФО, внефракционный народный депутат Дмитрий Разумков.

"Мы будем обращаться в Офис генерального прокурора и в Государственное бюро расследований. Ведь на обнародованных видео мы видим преступление, а не просто аморальное поведение – к сотруднику правоохранительных органов применялась физическая сила", – заявил нардеп.

Он добавил, что ждет "более быстрой реакции МВД, а не ожидания, пока тема затихнет".

Разумков опубликовал депутатский запрос на имя генпрокурора Ирины Венедиктовой и исполняющего обязанности директора ГБР Алексея Сухачева.

Нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко заявила 14 декабря в парламенте, что ее фракция будет требовать ответов на вопросы, кто назначил Гогилашвили заместителем главы МВД и кто понесет ответственность за спецпроверку, которую он должен был пройти относительно допуска к гостайне.