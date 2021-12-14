"Пригласите Машу, пожалуйста, она ходячий инсайд". Геращенко потребовала ответить на вопросы о назначении Гогилашвили

Геращенко хочет знать, кто назначил скандального чиновника и кто проводил его проверку по допуску к гостайне Фото: Iryna Gerashchenko / Facebook

"Три года назад украинцы влюбились, поверили в новые лица, а выбрали, к сожалению, новые, многоточие, так сказать, лица. Одну из этих морд недавно, как большое достижение, после абсолютного хамства на блокпосте с полицейскими, которые прошли АТО и ООС, уволили с должности", – заявила она.

Геращенко отметила, что вопрос, кто назначил Гогилашвили на должность замминистра внутренних дел, остается актуальным, и подчеркнула, что Аваков также несет полную ответственность за это назначение.

"Сделал он это под давлением, так говорят партнеры бывшего министра, под давлением Зеленского и по прямому указанию Зеленского", – утверждает Геращенко.

По ее словам, фракция "Европейская солидарность" будет требовать, в том числе с помощью депутатских запросов к Зеленскому, ответов на вопросы, кто назначил Гогилашвили и кто понесет ответственность за спецпроверку, которую "еще вчерашний, а может быть, и сегодняшний гражданин страны агрессора" должен был пройти относительно допуска к гостайне.

По мнению Геращенко, на Банковой сегодня "настоящая кротовня, где работают кроты, и ты уже даже не знаешь их фамилий", а страной оттуда "руководят секретарши, которые там даже не оформлены на работу, и получают зарплату в "Квартале 95".

Политик считает, что СМИ, а также ее коллега по фракции Алексей Гончаренко как ведущий программы на "5 канале" должны задать ряд вопросов помощнику президента Марии Левченко, которая является женой Гогилашвили.

"Очень любят внештатных советников медиа приглашать, пригласите Машу, пожалуйста, она ходячий инсайд, пусть она расскажет, присутствовала ли она на всех закрытых встречах... Алексей, на "Гончаренко рулит" пригласите Машу, потому что Маша у нас сегодня рулит страной", – заявила Геращенко.