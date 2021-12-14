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"Пригласите Машу, пожалуйста, она ходячий инсайд". Геращенко потребовала ответить на вопросы о назначении Гогилашвили

Геращенко хочет знать, кто назначил скандального чиновника и кто проводил его проверку по допуску к гостайне
Геращенко хочет знать, кто назначил скандального чиновника и кто проводил его проверку по допуску к гостайне
Фото: Iryna Gerashchenko / Facebook

Сопредседатель парламентской фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко заявила, что уже бывший замглавы МВД Александр Гогилашвили был в свое время назначен заместителем тогдашнего министра Арсена Авакова "под давлением и по прямому указанию" президента Владимира Зеленского. Об этом она сказала на заседании Верховной Рады 14 декабря, передает корреспондент "ГОРДОН".

"Три года назад украинцы влюбились, поверили в новые лица, а выбрали, к сожалению, новые, многоточие, так сказать, лица. Одну из этих морд недавно, как большое достижение, после абсолютного хамства на блокпосте с полицейскими, которые прошли АТО и ООС, уволили с должности", – заявила она.

Геращенко отметила, что вопрос, кто назначил Гогилашвили на должность замминистра внутренних дел, остается актуальным, и подчеркнула, что Аваков также несет полную ответственность за это назначение.

"Сделал он это под давлением, так говорят партнеры бывшего министра, под давлением Зеленского и по прямому указанию Зеленского", – утверждает Геращенко.

По ее словам, фракция "Европейская солидарность"  будет требовать, в том числе с помощью депутатских запросов к Зеленскому, ответов на вопросы, кто назначил Гогилашвили и кто понесет ответственность за спецпроверку, которую "еще вчерашний, а может быть, и сегодняшний гражданин страны агрессора" должен был пройти относительно допуска к гостайне.

По мнению Геращенко, на Банковой сегодня "настоящая кротовня, где работают кроты, и ты уже даже не знаешь их фамилий", а страной оттуда "руководят секретарши, которые там даже не оформлены на работу, и получают зарплату в "Квартале 95".

Политик считает, что СМИ, а также ее коллега по фракции Алексей Гончаренко как ведущий программы на "5 канале" должны задать ряд вопросов помощнику президента Марии Левченко, которая является женой Гогилашвили.

"Очень любят внештатных советников медиа приглашать, пригласите Машу, пожалуйста, она ходячий инсайд, пусть она расскажет, присутствовала ли она на всех закрытых встречах... Алексей, на "Гончаренко рулит" пригласите Машу, потому что Маша у нас сегодня рулит страной", – заявила Геращенко. 

Контекст:

10–11 декабря в СМИ и соцсетях появилось видео конфликта с участием Гогилашвили на одном из блокпостов при въезде в зону ООС. Судя по ролику, замглавы МВД был недоволен требованием правоохранителей предоставить документы для проверки, а также тем, что его не узнали в лицо.

"У вас [в отделении] фотографии с заместителями министра висят или нет? Замминистра с таким ...балом, как у меня, – он один всего. [...] Теперь и я тебя знаю, но тебе это приятно не будет", – заявил топ-чиновник МВД полицейскому, который сказал, что не узнал его.

Известно, что жена Гогилашвили Мария Левченко – помощница президента Украины Владимира Зеленского. В 2020 году президент называл ее в числе лиц, которым доверяет, сообщает "ВВС News Україна".

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский инициировал дисциплинарное производство из-за инцидента и сказал, что предложит Кабмину отстранить своего заместителя. Гогилашвили заявил, что был "излишне эмоционален", и извинился за свое поведение.

Зеленский 12 декабря призвал уволить Гогилашвили. 13 декабря его официально уволили.

Гогилашвили работает в министерстве с 2019 года, занимается формированием госполитики по противодействию наркомании и наркопреступности.

Издание "Бабель" накануне назначения Гогилашвили получило информацию, что в МВД его назначали якобы для контроля за тогдашним министром Арсеном Аваковым. Сам Гогилашвили в беседе с изданием отрицал эту информацию, но не скрывал, что давно знаком с Зеленским.

"Центр журналистских расследований" со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы РФ сообщал 12 декабря, что у чиновника есть действующие российские паспорт и ИНН. Главред "Цензор.нет" Юрий Бутусов заявлял, что Гогилашвили большую часть жизни работал в России, где "был помощником боксера, а ныне депутата Госдумы РФ Николая Валуева".

"Украинская правда" 12 декабря опубликовала еще одно видео, в котором Гогилашвили в грубой форме общается с сотрудниками полиции, остановившими его автомобиль в Киеве. Оно датируется концом ноября.

Теги: Верховная Рада, МВД, Арсен Аваков, Ирина Геращенко, Алексей Гончаренко, Владимир Зеленский, парламент, гостайна, Европейская солидарность, Александр Гогилашвили, Мария Левченко
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