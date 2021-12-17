С сайта российского суда исчезло постановление, в котором говорилось о присутствии российской армии на Донбассе

Издание отмечает, что после огласки в медиа постановление Кировского районного суда Ростова-на-Дону за 10 декабря исчезло с сайта суда. Однако оно доступно в виде сохраненной копии в веб-архиве.
В пресс-службе суда сообщили "РБК", что на сайте был размещен "обезличенный приговор", в тексте которого приведены показания подсудимого. По словам представителей суда, в фабуле обвинения и в том, что признает суд, не говорится о наличии российской армии на Донбассе, а на показания свидетеля суд повлиять не может.
В ноябре Кировский райсуд Ростова-на-Дону приговорил к пяти годам колонии фигуранта, отвечавшего за "продовольствие, которое предназначалось для отправки в воинские части вооруженных сил РФ, дислоцирующиеся на территории "ДНР" и "ЛНР". Ему вменили посредничество во взятке.
Согласно материалам суда, подполковник из Южного военного округа РФ потребовал от его начальника 90 тыс. руб. (33 тыс. грн) в месяц, чтобы не препятствовать работе по поставкам. Иначе офицер, как говорится в приговоре, угрожал срывать поставки "в пользу военнослужащих РФ, находящихся на боевом дежурстве в "ДНР" и "ЛНР".
В тексте приговора сообщается, что поставки проходили как минимум в 2018 и 2019 году. Осенью 2018 года из-за задержки отправки колонны санитарным контролем была испорчено продовольствия на сумму около 30 млн руб. (11 млн грн).
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опубликованный приговор назвали ошибкой. Он заявил, что "это невозможно", и никаких вооруженных сил РФ на оккупированных территориях, которые Песков называет "самопровозглашенными республиками", "не было и нет".