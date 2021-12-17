С сайта российского суда исчезло постановление, в котором говорилось о присутствии российской армии на Донбассе

Издание отмечает, что после огласки в медиа постановление Кировского районного суда Ростова-на-Дону за 10 декабря исчезло с сайта суда. Однако оно доступно в виде сохраненной копии в веб-архиве.

В пресс-службе суда сообщили "РБК", что на сайте был размещен "обезличенный приговор", в тексте которого приведены показания подсудимого. По словам представителей суда, в фабуле обвинения и в том, что признает суд, не говорится о наличии российской армии на Донбассе, а на показания свидетеля суд повлиять не может.