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ВОЙНА В УКРАИНЕ

С сайта российского суда исчезло постановление, в котором говорилось о присутствии российской армии на Донбассе

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Текст постановления суда теперь доступен только в веб-архиве
Текст постановления суда теперь доступен только в веб-архиве
Фото: depositphotos.com

Текст постановления суда в Ростове-на-Дону, в котором признано наличие российских кадровых военнослужащих на Донбассе, исчез с сайта суда. На это обратило внимание российское издание "Новая газета".

Издание отмечает, что после огласки в медиа постановление Кировского районного суда Ростова-на-Дону за 10 декабря исчезло с сайта суда. Однако оно доступно в виде сохраненной копии в веб-архиве.

В пресс-службе суда сообщили "РБК", что на сайте был размещен "обезличенный приговор", в тексте которого приведены показания подсудимого. По словам представителей суда, в фабуле обвинения и в том, что признает суд, не говорится о наличии российской армии на Донбассе, а на показания свидетеля суд повлиять не может.

Контекст:

В ноябре Кировский райсуд Ростова-на-Дону приговорил к пяти годам колонии фигуранта, отвечавшего за "продовольствие, которое предназначалось для отправки в воинские части вооруженных сил РФ, дислоцирующиеся на территории "ДНР" и "ЛНР". Ему вменили посредничество во взятке.

Согласно материалам суда, подполковник из Южного военного округа РФ потребовал от его начальника 90 тыс. руб. (33 тыс. грн) в месяц, чтобы не препятствовать работе по поставкам. Иначе офицер, как говорится в приговоре, угрожал срывать поставки "в пользу военнослужащих РФ, находящихся на боевом дежурстве в "ДНР" и "ЛНР".

В тексте приговора сообщается, что поставки проходили как минимум в 2018 и 2019 году. Осенью 2018 года из-за задержки отправки колонны санитарным контролем была испорчено продовольствия на сумму около 30 млн руб. (11 млн грн).

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опубликованный приговор назвали ошибкойОн заявил, что "это невозможно", и никаких вооруженных сил РФ на оккупированных территориях, которые Песков называет "самопровозглашенными республиками", "не было и нет".

Теги: Россия, военные, ДНР, война в Украине, ЛНР, война на Донбассе, суд
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