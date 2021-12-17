США призывают ЕС подготовить санкции против РФ на случай ее вторжения в Украину – СМИ

В Белом доме считают, что согласование конкретных вариантов санкций станет "твердым сигналом" для Путина Фото: depositphotos.com

Отмечается, что президент РФ Владимир Путин не подал никаких признаков отвода российских войск от границы Украины.

В Белом доме считают, что согласование конкретных вариантов санкций станет "твердым сигналом" для Путина.

В то же время европейские союзники США опасаются, что оглашение ограничительных мер против Москвы может "подорвать усилия по разрешению кризиса дипломатическим путем", рассказали собеседники Bloomberg.

Также в Брюсселе считают проблематичным отключение РФ от платежной системы SWIFT в рамках санкций. Такой шаг, считают в ЕС, может грозить прекращением поставок природного газа из РФ.

Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных дипломатов и чиновников писало 15 декабря, что Германия, Франция, Италия и Испания хотят сосредоточиться на диалоге с Москвой, прежде чем разрабатывать болезненные экономические меры реагирования на возможную эскалацию агрессии РФ.

Речь, в частности, идет о возможном отключении России от международной платежной системы SWIFT, а также о заморозке газопровода "Северный поток – 2", который должен соединить РФ и ФРГ по дну Балтийского моря в обход Украины.

Европейские чиновники, пишет Bloomberg, считают, что было бы эффективнее ждать дальнейших шагов РФ и реагировать на конкретные действия. При этом высокопоставленные должностные лица ЕС подчеркивают, что в случае вторжения России, несомненно, будут применены "болезненные меры".

Президент Украины Владимир Зеленский призвал ЕС к санкционной политике против Москвы до возможной эскалации со стороны РФ.

"Санкционная политика "после" уже никого, честно говоря, не очень интересует. Нашу страну интересует мощная санкционная политика до возможной эскалации, и тогда, мне кажется, вероятной эскалации может не быть", – сказал Зеленский на брифинге 15 декабря по итогам пленарного заседания шестого саммита "Восточного партнерства" и встреч с европейскими лидерами в Брюсселе.