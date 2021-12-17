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США призывают ЕС подготовить санкции против РФ на случай ее вторжения в Украину – СМИ

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В Белом доме считают, что согласование конкретных вариантов санкций станет "твердым сигналом" для Путина
В Белом доме считают, что согласование конкретных вариантов санкций станет "твердым сигналом" для Путина
Фото: depositphotos.com

Администрация президента США Джо Байдена подталкивает Европейский союз завершить разработку широкого пакета санкций против российских банков и энергетических компаний на случай вторжения РФ в Украину. Об этом 16 декабря пишет Bloomberg со ссылкой источники.

Отмечается, что президент РФ Владимир Путин не подал никаких признаков отвода российских войск от границы Украины.

В Белом доме считают, что согласование конкретных вариантов санкций станет "твердым сигналом" для Путина.

В то же время европейские союзники США опасаются, что оглашение ограничительных мер против Москвы может "подорвать усилия по разрешению кризиса дипломатическим путем", рассказали собеседники Bloomberg.

Также в Брюсселе считают проблематичным отключение РФ от платежной системы SWIFT в рамках санкций. Такой шаг, считают в ЕС, может грозить прекращением поставок природного газа из РФ.

Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных дипломатов и чиновников писало 15 декабря, что Германия, Франция, Италия и Испания хотят сосредоточиться на диалоге с Москвой, прежде чем разрабатывать болезненные экономические меры реагирования на возможную эскалацию агрессии РФ.

Речь, в частности, идет о возможном отключении России от международной платежной системы SWIFT, а также о заморозке газопровода "Северный поток – 2", который должен соединить РФ и ФРГ по дну Балтийского моря в обход Украины.

Европейские чиновники, пишет Bloomberg, считают, что было бы эффективнее ждать дальнейших шагов РФ и реагировать на конкретные действия. При этом высокопоставленные должностные лица ЕС подчеркивают, что в случае вторжения России, несомненно, будут применены "болезненные меры".

Президент Украины Владимир Зеленский призвал ЕС к санкционной политике против Москвы до возможной эскалации со стороны РФ.

"Санкционная политика "после" уже никого, честно говоря, не очень интересует. Нашу страну интересует мощная санкционная политика до возможной эскалации, и тогда, мне кажется, вероятной эскалации может не быть", – сказал Зеленский на брифинге 15 декабря по итогам пленарного заседания шестого саммита "Восточного партнерства" и встреч с европейскими лидерами в Брюсселе.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Весной Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет "гораздо более разрушительной, чем любая ранее". Глава Минобороны Алексей Резников сообщил в интервью Politico, опубликованном 13 декабря, что вокруг границ Украины находятся около 100 тыс. российских военных, которые могут атаковать сразу на нескольких фронтах, используя артиллерию, танки и авиацию.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами", заявили, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

О "решительных экономических и других мерах" в случае вторжения в Украину предупредил президента РФ Владимира Путина 7 декабря во время онлайн-переговоров президент США Джо Байден.

По информации Bloomberg, администрация Байдена будет добиваться от Германии остановки газопровода "Северный поток – 2", если Путин примет решение о военном вторжении РФ в Украину.

О санкциях против РФ в случае ее вторжения в Украину договорились главы МИД стран ЕС.

В опубликованном 13 декабря интервью итальянской газете La Repubblica Зеленский заявил, что количество российских войск у границ Украины после разговора Байдена с Путиным не сократилось.

Теги: Россия, Владимир Путин, США, Украина, санкции, Брюссель, Вашингтон, агрессия, нападение, Белый дом, вторжение, SWIFT, Европейский союз, войска, ЕС
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