Евросоюз на полгода продлит экономические санкции против России – журналист

"На фоне разговоров о новых санкциях против России в ЕС в случае, если они снова атакуют Украину, лидеры Евросоюза согласились продлить действующие экономические санкции против России еще на полгода. Они действуют уже восемь лет", – написал он.

amid the talk of new sanctions against #Russia at #EUCO in case they attack #Ukraine again, the EU leaders agreed to roll over the current economic sanctions against #Russia for another six months. they have been in force for 8 years now. #Crimea — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) December 16, 2021

Главы государств и правительств ЕС на саммите 16 декабря приняли решение продлить санкции против РФ, привязанные к реализации Минских соглашений по урегулированию ситуации в Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в делегации одной из европейских стран на полях встречи лидеров Евросоюза в Брюсселе.

По словам источника, лидеры стран согласились с тем, что санкции должны быть продлены до 31 июля 2022 года.