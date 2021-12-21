Путин заявил, что требования РФ по безопасности – не ультиматум, но Запад должен дать на них ответ

Путин не уточнил, что предпримет Россия, если США и НАТО не примут предложения РФ по безопасности Фото: kremlin.ru

Текстовая версия вступительной речи Путина опубликована на сайте Кремля.

"Вооруженные конфликты – это не наш выбор, мы хотим решать вопросы политико-дипломатическими средствами, но иметь хотя бы ясные, понятные и четко изложенные юридические гарантии. Вот в чем смысл наших предложений, изложенных на бумаге и направленных в Брюссель и Вашингтон, и мы надеемся получить на них ясный, исчерпывающий ответ", – сказал российский президент.

В то же время Путин не уточнил, что предпримет Россия, если США и НАТО не примут предложения РФ, как и не указал, чем такая постановка вопроса отличается от ультиматума.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров о "гарантиях безопасности" между Россией, США и НАТО, которые были переданы 15 декабря помощнику госсекретаря США Карен Донфрид.

В частности, в ст. 4 проекта договора между РФ и США говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР. Также США должны пообещать, что не будут создавать на территории государств, ранее входивших в СССР и не являющихся теперь членами НАТО, военные базы, использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности и развивать с ними двустороннее военное сотрудничество.

Кроме того, проект договора между РФ и НАТО уточняет, что РФ и все участники НАТО по состоянию на 27 мая 1997 года (то есть не учитываются Венгрия, Польша, Чехия, Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения, Эстония, Албания, Хорватия, Черногория и Северная Македония) не размещают свои вооруженные силы и вооружения на территории всех других государств Европы в дополнение к силам, размещенным на этой территории по состоянию на 27 мая 1997 года, кроме исключительных случаев.

В Белом доме 17 декабря заявили, что ознакомлены с российскими проектами договоров, подчеркнув, что США не будут вести переговоры с РФ по "гарантиям безопасности" без союзников в Европе. Соединенные Штаты планируют ответить на "гарантии безопасности", предложенные РФ, на этой неделе, писало Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации президента США.

По мнению генсека Альянса Йенса Столтенберга, диалог НАТО с РФ должен проходить в консультации с европейскими партнерами, такими как Украина. В МИД РФ заявили, что не собираются подключать к переговорам о "гарантиях безопасности" Украину, проект которых предполагает отказ НАТО от включения страны в Альянс.

В МИД Украины в ответ на требования РФ к НАТО призвали Россию в качестве первых шагов для достижения гарантий безопасности на европейском континенте "безотлагательно и безоговорочно вернуться к конструктивной повестке дня и уже сейчас начать выполнение Минских соглашений и договоренностей лидеров нормандского формата" по урегулированию конфликта на Донбассе.