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Путин заявил, что требования РФ по безопасности – не ультиматум, но Запад должен дать на них ответ

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Путин не уточнил, что предпримет Россия, если США и НАТО не примут предложения РФ по безопасности
Путин не уточнил, что предпримет Россия, если США и НАТО не примут предложения РФ по безопасности
Фото: kremlin.ru

Требования РФ так называемых гарантий безопасности не являются ультиматумом, но страны Запада должны дать на них "ясный ответ". Об этом 21 декабря во время выступления на расширенном заседании коллегии минобороны заявил президент РФ Владимир Путин.

Текстовая версия вступительной речи Путина опубликована на сайте Кремля.  

"Вооруженные конфликты – это не наш выбор, мы хотим решать вопросы политико-дипломатическими средствами, но иметь хотя бы ясные, понятные и четко изложенные юридические гарантии. Вот в чем смысл наших предложений, изложенных на бумаге и направленных в Брюссель и Вашингтон, и мы надеемся получить на них ясный, исчерпывающий ответ", – сказал российский президент.

В то же время Путин не уточнил, что предпримет Россия, если США и НАТО не примут предложения РФ, как и не указал, чем такая постановка вопроса отличается от ультиматума.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров о "гарантиях безопасности" между Россией, США и НАТО, которые были переданы 15 декабря помощнику госсекретаря США Карен Донфрид.

В частности, в ст. 4 проекта договора между РФ и США говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР. Также США должны пообещать, что не будут создавать на территории государств, ранее входивших в СССР и не являющихся теперь членами НАТО, военные базы, использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности и развивать с ними двустороннее военное сотрудничество.

Кроме того, проект договора между РФ и НАТО уточняет, что РФ и все участники НАТО по состоянию на 27 мая 1997 года (то есть не учитываются Венгрия, Польша, Чехия, Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения, Эстония, Албания, Хорватия, Черногория и Северная Македония) не размещают свои вооруженные силы и вооружения на территории всех других государств Европы в дополнение к силам, размещенным на этой территории по состоянию на 27 мая 1997 года, кроме исключительных случаев.

В Белом доме 17 декабря заявили, что ознакомлены с российскими проектами договоров, подчеркнув, что США не будут вести переговоры с РФ по "гарантиям безопасности" без союзников в Европе. Соединенные Штаты планируют ответить на "гарантии безопасности", предложенные РФ, на этой неделе, писало Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации президента США.

По мнению генсека Альянса Йенса Столтенберга, диалог НАТО с РФ должен проходить в консультации с европейскими партнерами, такими как Украина. В МИД РФ заявили, что не собираются подключать к переговорам о "гарантиях безопасности" Украину, проект которых предполагает отказ НАТО от включения страны в Альянс.

В МИД Украины в ответ на требования РФ к НАТО призвали Россию в качестве первых шагов для достижения гарантий безопасности на европейском континенте "безотлагательно и безоговорочно вернуться к конструктивной повестке дня и уже сейчас начать выполнение Минских соглашений и договоренностей лидеров нормандского формата" по урегулированию конфликта на Донбассе.

Контекст:

Путин 7 декабря во время онлайн-переговоров с президентом США Джо Байденом на фоне сообщений американских СМИ о стягивании войск РФ к украинским границам заявил, что НАТО предпринимает попытки "освоения" территории Украины и потребовал "надежных, юридически зафиксированных гарантий", что НАТО не будет расширяться на восток. В Белом доме отметили, что Байден не пошел на уступки российской стороне относительно возможного вступления Украины в НАТО.

10 декабря Россия потребовала от Североатлантического альянса официально отозвать обещание Украине о ее вступлении в НАТО. Столтенберг в ответ на это подчеркнул, что право каждого народа выбирать свой путь остается фундаментальным для НАТО.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Евросоюзе и НАТО. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей. 14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, Украина присоединится к НАТО, когда три столицы стран – участниц НАТО изменят свой взгляд. При этом он не назвал их.

Теги: Россия, Владимир Путин, США, Украина, НАТО, Кремль, переговоры, вооружение, ультиматум, президент, безопасность, вступ, соглашение, членство
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