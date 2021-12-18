В минобороны Эстонии назвали выполнение требований РФ к НАТО катастрофой безопасности Европы

В частности, проект договора между РФ и НАТО уточняет, что РФ и все участники НАТО по состоянию на 27 мая 1997 года (то есть не учитываются Венгрия, Польша, Чехия, Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения, Эстония, Албания, Хорватия, Черногория и Северная Македония) не размещают свои вооруженные силы и вооружения на территории всех других государств Европы в дополнение к силам, размещенным на этой территории по состоянию на 27 мая 1997 года, кроме исключительных случаев.

"Требования России к НАТО абсолютно неприемлемы. Выполнение любой из перечисленных Российской Федерацией мер стало бы катастрофическим для европейской безопасности", – написал Лаанет.

Он отметил, что "сегодня эскалирующей стороной является Россия, чьи силы продолжают направляться к границам Украины".

Кроме проекта договора между Россией и НАТО, в МИД РФ обнародовали документ о "гарантиях безопасности" между Россией и США. Так, в ст. 4 проекта договора говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

В Белом доме 17 декабря заявили, что ознакомлены с российскими проектами договоров, подчеркнув, что США не будут вести переговоры с РФ по "гарантиям безопасности" без союзников в Европе. По мнению генсека Альянса Йенса Столтенберга, диалог НАТО с РФ должен проходить в консультации с европейскими партнерами, такими как Украина.

В МИД Украины в ответ на требования РФ к НАТО призвали Россию в качестве первых шагов для достижения гарантий безопасности на европейском континенте "безотлагательно и безоговорочно вернуться к конструктивной повестке дня и уже сейчас начать выполнение Минских соглашений и договоренностей лидеров нормандского формата" по урегулированию конфликта на Донбассе.