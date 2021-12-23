Россия может нанести ядерный удар по Украине – глава Верховной Рады

Выступление спикера опубликовал в YouTube пресс-департамент Рады.

"Сегодня РФ, которая, напомню, выступала гарантом ядерного разоружения, намекает, что если мы продолжим свое демократическое развитие, то она может нанести по нам даже ядерный удар. Ни одна из данных нам ведущими странами мира в 1996 году гарантий не работает", – сказал Стефанчук.

Он отметил, что "обязательство по [Будапештском] меморандуму воздерживаться от угрозы использования силы против территориальной целостности Украины уже было нарушено РФ в 2014 году и вновь нарушается в 2021 году".