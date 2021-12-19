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Украина должна получить компенсацию за отказ от ядерных боеголовок – Данилов

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Данилов: Никакой денежной компенсации адекватной за это для нашей страны не было
Данилов: Никакой денежной компенсации адекватной за это для нашей страны не было
Фото: Олексій Данілов / Facebook

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что Украина должна получить компенсацию за отказ от ядерного статуса в рамках Будапештского меморандума. Об этом 18 декабря он заявил в эфире "Апостроф TV".

"В 1994 году, когда нас, я извиняюсь, обманули, когда боеголовки ядерные забрали, передали куда? США договорились, что их забирает Российская Федерация. РФ забрала себе эти ядерные компоненты и сегодня шантажирует весь мир, в том числе и США. Мы должны за это получить компенсацию. Никакой денежной компенсации адекватной за это для нашей страны не было", – заявил он.

ВИДЕО
Видео: Апостроф TV / YouTube
Контекст:

Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 года. Согласно документу, страны-подписанты – Великобритания, Россия и США – обязались быть гарантами независимости, суверенитета и границ Украины, а также воздерживаться от применения против Украины любого оружия, не только ядерного. Кроме того, подписанты обещали не оказывать на Киев экономическое давление. В обмен Украина отказалась от своего ядерного статуса. Под меморандумом поставили свои подписи тогдашние президент Украины Леонид Кучма, президент РФ Борис Ельцин, президент США Билл Клинтон и премьер Великобритании Джон Мейджор.

Россия в 2014 году нарушила условия меморандума, аннексировав Крым и начав вооруженную агрессию на Донбассе.

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что Россия Будапештское соглашение не нарушила, поскольку не применила в отношении Украины ядерное оружие.

В январе 2021 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что невыполнение Будапештского меморандума означает, что любые договоренности в мире "умножены на ноль".

Теги: Россия, ядерное оружие, СНБО, Будапештский меморандум, Алексей Данилов, компенсация
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