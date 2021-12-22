Данилов: В зоне 200 км от границы Украины находится 122 тыс. российских военных

Данилов: Если для наших западных партнеров ситуация на нашем восточном фронте является новостью, то для нас это ежедневная работа Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

"Если для наших западных партнеров ситуация на нашем восточном фронте является новостью, то для нас это ежедневная работа. Мы понимаем, что там происходит. Мы четко знаем количество военных со стороны РФ. У нас есть первая информация – 200 км от нашей границы, вторая информация – 400 км от нашей границы", – сказал секретарь СНБО.

По его словам, ситуация там никогда не была спокойной.

"Что касается непосредственно количества войск: на сегодня что мы видим – это 122 тыс. на 200 км и 143,5 тыс. военных РФ на расстоянии 400 км в радиусе от нашей границы", – сказал он.