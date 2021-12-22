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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Вербовщики собирают в России группы наемников на Донбасс освобождать "Новороссию" – СМИ

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Никто из наемников собеседников издания не верит, что российские власти готовы пойти на полномасштабную войну с Украиной
Никто из наемников – собеседников издания не верит, что российские власти готовы пойти на полномасштабную войну с Украиной
Фото: depositphotos. com

В России вербовщики набирают группы наемников для боевой командировки на Донбасс. Об их задачах точно ничего не известно, но россиянин, которого пытались завербовать, рассказал, что цель – освобождать "Новороссию", сообщило 22 декабря издание "Медуза".

Сами наемники к возможной "командировке" относятся со скепсисом. Бывший российский военный, экс-наемник ЧВК "Вагнер" Егор рассказал изданию, что начал вести переговоры о новой боевой командировке осенью 2021 года. В начале декабря он встретился с вербовщиком, узнал о зарплате около 240 тыс. рублей в месяц и направлении в Украину. Егор отказался от предложения. 

Экс-военный рассказал, что нынешняя кампания по найму в Украину – самая активная с 2014 года. При этом он сомневается, что отряд отправят в Украину. По информации "Медузы", предложение поехать в "оплачиваемую командировку в Украину" получали и рядовые "ветераны" войны на Донбассе, и имеющие боевой опыт жители территорий, оккупированных группировками “ЛДНР”.

Всего двое из 10 собеседников издания считают вербовщиков представителями Минобороны РФ, остальные – ветераны нескольких ЧВК и добровольческих групп, представители "Союза добровольцев Донбасса" и рекрутеры, которые якобы предлагают заключить контракт с Минобороны РФ. В ведомстве ничего не ответили изданию на счет себя.

По информации "Медузы", наемников набирают в несколько групп, каждая имеет своих организаторов, требования к кандидатам и условия "командировки". По данным источников, вербовщики в Москве пытаются собрать около 120 "россиян с боевым опытом", готовых отправиться на три месяца в Донецк. Реальные цели не озвучивают.

"Платят 160 [тыс. рублей] в разгаре и 320 – на фронте – это ложь, просто ложь. Дураков ищут. Главное требование – чтобы ты приехал и заткнул собой дыру в корпусе", – рассказал отказавшийся от командировки наемник.

Еще два отряда наемников готовят на оккупированном Донбассе, утверждают четверо собеседников. На каждого наемника выделяют по $2 тыс. предоплаты. Эти отряды источники называют "бригадами Дирлевангера", поскольку туда активно приглашают экс-узников. Собранный в оккупированной Луганской области отряд уже несколько недель находится в казармах города, и за это время наемники получили по $1 тыс.

По информации источников издания, организация "Союз добровольцев Донбасса" якобы уже известила членов о начале формирования отрядов и потребовала "составить списки резервистов".

"Это призыв резервистов в связи с обострением и продвижением украинских войск на территорию Донбасса. То есть люди отправятся именно туда, на охрану самих [территорий, оккупированных группировками] "ЛНР" и "ДНР", а не захватывать Украину", – рассказал источник, близкий к руководству союза.

В самой организации все опровергают.

Источники издания предполагают, что сложившиеся отряды будут не воевать, а охранять промышленные объекты, в которых заинтересована Россия, а также наводить порядок на угольных шахтах. Большинство собеседников убеждены, что до 2021 года в России не осталось наемников, готовых по-настоящему воевать с Украиной на Донбассе. А уровень подготовки тех, кто согласился на предложения вербовщиков, достаточно низкий.

"Туда просто не хотят ехать, потому что там регулярная [украинская] армия: против нее очень сложно воевать", – сказал ветеран ЧВК "Вагнер".

Никто из наемников – собеседников издания не верит, что российские власти готовы пойти на полномасштабную войну с Украиной.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет "гораздо более разрушительной, чем любая ранее". Глава Минобороны Алексей Резников сообщил в интервью Politico, опубликованном 13 декабря, что вблизи границы Украины находятся около 100 тыс. российских военных, которые могут атаковать сразу на нескольких фронтах, используя артиллерию, танки и авиацию.

Теги: Россия, Донецк, Украина, Луганск, Москва, Донбасс, военные, боевики, Новороссия, наемники, вторжение, ДНР, война в Украине, минобороны РФ, Вагнер, ЛНР, война на Донбассе, войска, ЧВК
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