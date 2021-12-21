ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ГУР Минобороны Украины назвали количество офицеров России в ОРДЛО

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В ОРДЛО постоянно находится до 800 российских офицеров, отметили в ГУР
В ОРДЛО постоянно находится до 800 российских офицеров, отметили в ГУР
Фото: EPA

На временно оккупированных Россией территориях Донецкой и Луганской областей постоянно находится до 800 российских офицеров, в частности и генералов. Об этом 19 декабря в эфире программы "Донбасс.Реалии" (проект украинской службы "Радіо Свобода" для Донецкой и Луганской областей) рассказал представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

Он добавил, что кадровые военные РФ занимают командные должности в 1-м и 2-м армейских корпусах (АК) российских оккупационных войск в ОРДЛО. По словам Скибицкого, российские генералы и офицеры по возвращении из Украины заняли ключевые позиции в ВС РФ.

"Если говорить о генералах, то после боевых действий на территории Украины… тот же генерал [Сергей] Кузовлев, формировавший 2-й армейский корпус, по возвращении в Россию стал командующим 20-й, а затем 8-й армии. После этого был назначен заместителем командующего Южным военным округом [ВС РФ]", – сказал представитель ГУР.

Скибицкий отметил, что в октябре-ноябре 2021 года произошла ротация высшего руководящего состава 2-го АК.

"Сейчас есть новый командующий корпусом, который также прибыл из России. Сменились командиры отдельных бригад. И этот процесс проходит постоянно", – подчеркнул Скибицкий.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ГУР Минобороны Украины, находящиеся в ОРДЛО 1-й и 2-й АК российских оккупационных войск сформированы на базе батальонно-тактических групп ВС РФ. Они зашли в Украину в августе и сентябре 2014 года.

Теги: Россия, Украина, Донбасс, военные, оккупация, агрессия, боевики, ротация, Минобороны, батальоны, Вадим Скибицкий, ОРДЛО, войска, ГУР Минобороны Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Каминская рассказала, сколько квартир смогла купить за 15 лет работы в группе "НеАнгелы"
  Каминская рассказала, сколько квартир смогла купить за 15 лет работы в группе "НеАнгелы"
"А сейчас модно так?", "У Веры что-то с нарядом". Брежнева засветила пах в мужских объятиях
"А сейчас модно так?", "У Веры что-то с нарядом". Брежнева засветила пах в мужских объятиях
Внебрачный сын Шварценеггера рассказал, почему отказался носить фамилию отца
Внебрачный сын Шварценеггера рассказал, почему отказался носить фамилию отца
  50-летний Виталий Кличко рассказал о своем увлечении парашютным спортом
  50-летний Виталий Кличко рассказал о своем увлечении парашютным спортом
"БДСМ присутствует", "Как горячо". Победительница "Холостяка 9" Квиткова снялась в откровенной фотосессии с мужем
"БДСМ присутствует", "Как горячо". Победительница "Холостяка 9" Квиткова снялась в откровенной фотосессии с мужем
"Совсем фляга свистнула", "А потом сидеть после нее?" 67-летняя Успенская появилась на публике в прозрачной накидке без трусов
"Совсем фляга свистнула", "А потом сидеть после нее?" 67-летняя Успенская появилась на публике в прозрачной накидке без трусов
"Секси", "Горячий король". Рики Мартин снялся, лежа в ванной с раздвинутыми ногами
"Секси", "Горячий король". Рики Мартин снялся, лежа в ванной с раздвинутыми ногами
"Хотелось бы оказаться на месте кота", "Какие чувственные снимки". Обнаженная жена Саркози прижала к груди черного кота
"Хотелось бы оказаться на месте кота", "Какие чувственные снимки". Обнаженная жена Саркози прижала к груди черного кота
"Не могу на это смотреть спокойно". Репяхова призналась, что причиной ссоры с 56-летним мужем стал другой человек
"Не могу на это смотреть спокойно". Репяхова призналась, что причиной ссоры с 56-летним мужем стал другой человек
"Секс. Вот истинное наслаждение". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару в сети вызвала фурор платьем на тонких бретелях
"Секс. Вот истинное наслаждение". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару в сети вызвала фурор платьем на тонких бретелях
"Рыхлое тело и плоские ягодицы". Дана Борисова показала "честные" фото после пластической операции
"Рыхлое тело и плоские ягодицы". Дана Борисова показала "честные" фото после пластической операции
  Влада Седан рассказала, почему рожала дочь в США, а не в Великобритании, где проживает вместе с Зинченко
  Влада Седан рассказала, почему рожала дочь в США, а не в Великобритании, где проживает вместе с Зинченко
"Клавдия какая большая стала, ростом с маму почти". Орбакайте показала повзрослевшую дочь
"Клавдия какая большая стала, ростом с маму почти". Орбакайте показала повзрослевшую дочь
"Самый новогодний десерт". Рецепт без муки, яиц и выпекания
"Самый новогодний десерт". Рецепт без муки, яиц и выпекания
  Виталий Кличко рассказал о семейном статусе 45-летнего младшего брата Владимира Кличко
  Виталий Кличко рассказал о семейном статусе 45-летнего младшего брата Владимира Кличко
Обладательницу титула "Мисс Украина Вселенная 2021" Неплях вызвали в суд
Обладательницу титула "Мисс Украина Вселенная 2021" Неплях вызвали в суд
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Хоть бы вареник прикрыла", "Очень экстравагантно". 43-летняя Ани Лорак засветила перед зрителями промежность (286846)
2
"Первый раз вижу такую любовь". Экс-супруга Ани Лорак сняли, когда он гладил промежность своей новой возлюбленной. Видео (90068)
3
"Эротичная очень". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару развела ноги рядом с мужчиной (72219)
4
"Подстилка! Шлюха! На все готова ради денег!" Асмус показала пятую точку и пожаловалась на подписчиков (48436)
5
"Вау!", "Очень горячая штучка". Настя Каменских показала фигуру в мини-юбке и ботфортах (40907)
6
"Анюта, жги", "Вдохновляющий вид". 39-летняя Седокова оголила грудь и пах (35780)
7
"Женщина-зажигалочка". Ребрик в прыжке показала растяжку и засветила промежность (28969)
8
"Ты красотка и грудь у тебя красивая". Звезда "Женского квартала" Оруджова показала пышный бюст (25070)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS