В ГУР Минобороны Украины назвали количество офицеров России в ОРДЛО

Он добавил, что кадровые военные РФ занимают командные должности в 1-м и 2-м армейских корпусах (АК) российских оккупационных войск в ОРДЛО. По словам Скибицкого, российские генералы и офицеры по возвращении из Украины заняли ключевые позиции в ВС РФ.

"Если говорить о генералах, то после боевых действий на территории Украины… тот же генерал [Сергей] Кузовлев, формировавший 2-й армейский корпус, по возвращении в Россию стал командующим 20-й, а затем 8-й армии. После этого был назначен заместителем командующего Южным военным округом [ВС РФ]", – сказал представитель ГУР.

Скибицкий отметил, что в октябре-ноябре 2021 года произошла ротация высшего руководящего состава 2-го АК.

"Сейчас есть новый командующий корпусом, который также прибыл из России. Сменились командиры отдельных бригад. И этот процесс проходит постоянно", – подчеркнул Скибицкий.