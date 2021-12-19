Украина может освободить оккупированные регионы Донбасса военным путем, но пока не планирует этого. Данилов назвал причину

С начала этого года на Донбассе погибли более полусотни украинских военных Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Меня спрашивали: можем ли мы освободить Донецкую и Луганскую области военным путем. Да, можем. Будем ли мы это делать? На сегодня нет. Потому что мы осознаем, что это будут человеческие жертвы. Для нас жизнь человека – это самая высокая ценность", – подчеркнул он.

По мнению Данилова, широко распространенное в России выражение, что женщины еще нарожают, неприменимо в Украине.

"Мы ценим жизнь каждого нашего человека. И нам очень жаль, когда на фронте каждый день или через день мы имеем потери", – добавил секретарь СНБО.