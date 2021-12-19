Украина может освободить оккупированные регионы Донбасса военным путем, но пока не планирует этого. Данилов назвал причину

"Меня спрашивали: можем ли мы освободить Донецкую и Луганскую области военным путем. Да, можем. Будем ли мы это делать? На сегодня нет. Потому что мы осознаем, что это будут человеческие жертвы. Для нас жизнь человека – это самая высокая ценность", – подчеркнул он.
По мнению Данилова, широко распространенное в России выражение, что женщины еще нарожают, неприменимо в Украине.
"Мы ценим жизнь каждого нашего человека. И нам очень жаль, когда на фронте каждый день или через день мы имеем потери", – добавил секретарь СНБО.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
По данным украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибли почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица, в том числе 158 детей.
22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.
За год действия перемирия погибли 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля. 18 октября в ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибли 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены.