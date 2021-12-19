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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Снайперы РФ за год убили на Донбассе 43 украинских военнослужащих. Миссия ОБСЕ не видит и не слышит снайперских выстрелов – Резников

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Резников: В чем цинизм россиян? Когда делает выстрел снайпер, его не слышит и не видит мониторинговая миссия ОБСЕ
Резников: В чем цинизм россиян? Когда делает выстрел снайпер, его не слышит и не видит мониторинговая миссия ОБСЕ
Фото: mil.gov.ua

Незаконные вооруженные формирования России на Донбассе с начала 2021 года убили 43 украинских военнослужащих, используя снайперский огонь. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников 18 декабря на совместном брифинге с министром обороны Дании Трине Брамсен, пресс-служба Минобороны приводит расшифровку.

"В июле прошлого года было договорено о режиме тишины и он просуществовал почти пять месяцев. Но в январе этого года россияне нарушили режим тишины и начали коварно использовать снайперский огонь, убивая украинских военных. В чем здесь цинизм? Потому что, когда делает выстрел снайпер, его не слышит и не видит мониторинговая миссия – СММ ОБСЕ", – сказал Резников. 

Глава Минобороны рассказал, что лучшая тактика для погашения снайперского огня – применение артиллерии или гранатометов и минометов. 

"И коварство российских войск было именно в том, чтобы произвести тихо выстрел снайпера, убить нашего военного, наши военные в ответ должны были применить соответственно минометный огонь или артиллерийский. И вот тут бы СММ ОБСЕ, конечно, зафиксировало бы публичное нарушение со стороны украинских Вооруженных Сил, и россияне бы в каждом своем телевизоре кричали бы, что именно Украина нарушает Минские соглашения, нарушает режим тишины. За этот год 43 украинских военных погибли от снайперского огня, именно от снайперского", – подчеркнул Резников. 

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибли почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица, в том числе 158 детей.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

За год действия перемирия погибли 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля. 18 октября в ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибли 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, ОБСЕ, Донбасс, снайпер, снайперы, Алексей Резников, Минские соглашения, Минобороны, ВСУ, война в Украине, война на Донбассе, погибшие, режим тишины
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