Снайперы РФ за год убили на Донбассе 43 украинских военнослужащих. Миссия ОБСЕ не видит и не слышит снайперских выстрелов – Резников

Резников: В чем цинизм россиян? Когда делает выстрел снайпер, его не слышит и не видит мониторинговая миссия ОБСЕ Фото: mil.gov.ua

"В июле прошлого года было договорено о режиме тишины и он просуществовал почти пять месяцев. Но в январе этого года россияне нарушили режим тишины и начали коварно использовать снайперский огонь, убивая украинских военных. В чем здесь цинизм? Потому что, когда делает выстрел снайпер, его не слышит и не видит мониторинговая миссия – СММ ОБСЕ", – сказал Резников.

Глава Минобороны рассказал, что лучшая тактика для погашения снайперского огня – применение артиллерии или гранатометов и минометов.

"И коварство российских войск было именно в том, чтобы произвести тихо выстрел снайпера, убить нашего военного, наши военные в ответ должны были применить соответственно минометный огонь или артиллерийский. И вот тут бы СММ ОБСЕ, конечно, зафиксировало бы публичное нарушение со стороны украинских Вооруженных Сил, и россияне бы в каждом своем телевизоре кричали бы, что именно Украина нарушает Минские соглашения, нарушает режим тишины. За этот год 43 украинских военных погибли от снайперского огня, именно от снайперского", – подчеркнул Резников.