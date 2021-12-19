Снайперы РФ за год убили на Донбассе 43 украинских военнослужащих. Миссия ОБСЕ не видит и не слышит снайперских выстрелов – Резников

"В июле прошлого года было договорено о режиме тишины и он просуществовал почти пять месяцев. Но в январе этого года россияне нарушили режим тишины и начали коварно использовать снайперский огонь, убивая украинских военных. В чем здесь цинизм? Потому что, когда делает выстрел снайпер, его не слышит и не видит мониторинговая миссия – СММ ОБСЕ", – сказал Резников.
Глава Минобороны рассказал, что лучшая тактика для погашения снайперского огня – применение артиллерии или гранатометов и минометов.
"И коварство российских войск было именно в том, чтобы произвести тихо выстрел снайпера, убить нашего военного, наши военные в ответ должны были применить соответственно минометный огонь или артиллерийский. И вот тут бы СММ ОБСЕ, конечно, зафиксировало бы публичное нарушение со стороны украинских Вооруженных Сил, и россияне бы в каждом своем телевизоре кричали бы, что именно Украина нарушает Минские соглашения, нарушает режим тишины. За этот год 43 украинских военных погибли от снайперского огня, именно от снайперского", – подчеркнул Резников.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
По данным украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибли почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица, в том числе 158 детей.
22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.
За год действия перемирия погибли 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля. 18 октября в ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибли 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены.