Резников призвал западные страны помочь Украине с вооружениями

Резников: Цивилизованный мир за эти семь с половиной лет очень часто выражал очередную обеспокоенность и беспокойство Фото: mil.gov.ua

"Цивилизованный мир за эти семь с половиной лет очень часто выражал очередную обеспокоенность и беспокойство. В 30-х годах такое уже было, когда Лига Наций выражала обеспокоенность по поводу агрессивных действий [нацистского диктатора Адольфа] Гитлера. Мы все знаем, какой трагедией для мира это завершилось. Прекратила свое существование Лига Наций, и была развязана кровавая Вторая мировая война. Поэтому очередная обеспокоенность не работает по Кремлю. Кремль открыто объявил ультиматум странам НАТО", – сказал министр.

По словам Резникова, если правительство Дании, "понимая это, будет занимать жесткую позицию и вести коммуникацию с партнерами, в том числе из стран Альянса и ЕС, и будет реальная помощь вооружением, технологиями для Украины, это остановит агрессора и он не пойдет в наступление".

"Вооружением, имею в виду, не только защитного характера, но и наступательного. Потому что в Кремле живут очень прагматические люди, очень хорошо считают деньги. Если они будут понимать, что цена этого наступления, этой агрессии для них будет непомерна, они на него не решатся. Это и экономические санкции, политические, финансовые санкции и, главное, помощь оружием ВСУ. Защищаться мы будем сами, но помогите нам. Нам нужна радиоэлектронная борьба, радиоэлектронная разведка, противоракетные комплексы, киберзащита, нам нужно усиливать наш флот. Все эти нужды мы называем публично, не скрываем, и тогда агрессор дальше не пойдет", – добавил он.