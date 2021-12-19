ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Резников призвал западные страны помочь Украине с вооружениями

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Резников: Цивилизованный мир за эти семь с половиной лет очень часто выражал очередную обеспокоенность и беспокойство
Резников: Цивилизованный мир за эти семь с половиной лет очень часто выражал очередную обеспокоенность и беспокойство
Фото: mil.gov.ua

Украине нужна помощь вооружением не только оборонительного, но и наступательного характера. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников 18 декабря во время встречи с министром обороны Дании Трине Брамсен, пишет пресс-служба Минобороны Украины.

"Цивилизованный мир за эти семь с половиной лет очень часто выражал очередную обеспокоенность и беспокойство. В 30-х годах такое уже было, когда Лига Наций выражала обеспокоенность по поводу агрессивных действий [нацистского диктатора Адольфа] Гитлера. Мы все знаем, какой трагедией для мира это завершилось. Прекратила свое существование Лига Наций, и была развязана кровавая Вторая мировая война. Поэтому очередная обеспокоенность не работает по Кремлю. Кремль открыто объявил ультиматум странам НАТО", – сказал министр.

По словам Резникова, если правительство Дании, "понимая это, будет занимать жесткую позицию и вести коммуникацию с партнерами, в том числе из стран Альянса и ЕС, и будет реальная помощь вооружением, технологиями для Украины, это остановит агрессора и он не пойдет в наступление".

"Вооружением, имею в виду, не только защитного характера, но и наступательного. Потому что в Кремле живут очень прагматические люди, очень хорошо считают деньги. Если они будут понимать, что цена этого наступления, этой агрессии для них будет непомерна, они на него не решатся. Это и экономические санкции, политические, финансовые санкции и, главное, помощь оружием ВСУ. Защищаться мы будем сами, но помогите нам. Нам нужна радиоэлектронная борьба, радиоэлектронная разведка, противоракетные комплексы, киберзащита, нам нужно усиливать наш флот. Все эти нужды мы называем публично, не скрываем, и тогда агрессор дальше не пойдет", – добавил он.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Весной Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет "гораздо более разрушительной, чем любая ранее". Глава Минобороны Алексей Резников сообщил в интервью Politico, опубликованном 13 декабря, что возле границ Украины находятся около 100 тыс. российских военных, которые могут атаковать сразу на нескольких фронтах, используя артиллерию, танки и авиацию.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами", заявили, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

О "решительных экономических и других мерах" в случае вторжения в Украину предупредил Путина 7 декабря во время онлайн-переговоров Байден.

В опубликованном 13 декабря интервью итальянской газете La Repubblica президент Украины Владимир Зеленский заявил, что количество российских войск у границ Украины после разговора Байдена с Путиным не сократилось.

Теги: Россия, Украина, Алексей Резников, Минобороны, российская агрессия, война в Украине, войска
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Детка, ты меня волнуешь", "Офигенная", "Взрыв". Michelle Andrade обнажила грудь и ноги
"Детка, ты меня волнуешь", "Офигенная", "Взрыв". Michelle Andrade обнажила грудь и ноги
"Пытается сохранить позитивный настрой". Стало известно, как Брэд Питт проведет свой день рождения
"Пытается сохранить позитивный настрой". Стало известно, как Брэд Питт проведет свой день рождения
"Горячая мамочка", "Мне нужен огнетушитель". 52-летняя Лопес спустила штаны до лобка
"Горячая мамочка", "Мне нужен огнетушитель". 52-летняя Лопес спустила штаны до лобка
"У меня нет слов!", "Ух, Наташа". Глюк'oZa крупным планом показала грудь
"У меня нет слов!", "Ух, Наташа". Глюк'oZa крупным планом показала грудь
"Мне всего 18, и я не смогу это повторить". 52-летняя Энистон показала растяжку во время тренировки
"Мне всего 18, и я не смогу это повторить". 52-летняя Энистон показала растяжку во время тренировки
Сын Мадонны Рокко Ричи стал художником, и его картины продаются за десятки тысяч долларов
Сын Мадонны Рокко Ричи стал художником, и его картины продаются за десятки тысяч долларов
  Киану Ривз объяснил, что на самом деле происходит на фото, которое стало мемом "Грустный Киану"
  Киану Ривз объяснил, что на самом деле происходит на фото, которое стало мемом "Грустный Киану"
"Надо бы тебя на "Холостячку". Бывшая жена Dzidzio назвала места, где можно с ней познакомиться
"Надо бы тебя на "Холостячку". Бывшая жена Dzidzio назвала места, где можно с ней познакомиться
"Ей не терпелось выйти и немного побыть обычным человеком". В сеть попали фото Меган Маркл во время шопинга
"Ей не терпелось выйти и немного побыть обычным человеком". В сеть попали фото Меган Маркл во время шопинга
"Как не синие трусы, так черный лифон". Звезда ситкома "Танька і Володька" засветила грудь в декольте
"Как не синие трусы, так черный лифон". Звезда ситкома "Танька і Володька" засветила грудь в декольте
"Мама убьет меня". Сын Шварценеггера показал, что сделал со своими волосами
"Мама убьет меня". Сын Шварценеггера показал, что сделал со своими волосами
"Хотела немного пережить, помолчать, выдохнуть". Экс-участница Artik & Asti Дзюба сообщила поклонникам важную новость
"Хотела немного пережить, помолчать, выдохнуть". Экс-участница Artik & Asti Дзюба сообщила поклонникам важную новость
"С карандашом для губ я немного переборщила". Клум показала, как выглядела в 17 лет
"С карандашом для губ я немного переборщила". Клум показала, как выглядела в 17 лет
Криштиану Роналду рассекретил пол будущих двойняшек
Криштиану Роналду рассекретил пол будущих двойняшек
В США женщина за полтора года обменяла заколку для волос на дом
В США женщина за полтора года обменяла заколку для волос на дом
В День святого Николая Общественное покажет праздничный концерт с участием детей и украинских знаменитостей
В День святого Николая Общественное покажет праздничный концерт с участием детей и украинских знаменитостей
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Натуральные – самые лучшие". Рианна засветила соски (82990)
2
"Красивая задница". Рианна крупным планом показала полуголое тело (56049)
3
"Какая же шикарная". Звезда "Великолепного века" Узерли снялась без бюстгальтера (50234)
4
"Два крутых парня". Том Круз сделал селфи с Владимиром Кличко (48206)
5
"О боже, хочу", "Какая красота". Тина Кароль c расставленными ногами засветила голую грудь (47367)
6
"Близость была". Актриса, игравшая немую Гелю у Сердючки, ответила на вопрос о романе с Данилко (47019)
7
"Новый день моего нового года жизни". Седокова крупным планом показала голый лобок своего молодого мужа (45259)
8
"Это полное разочарование". Партнер Ксении Мишиной по "Танцам со звездами" Евгений Кот заявил, что они целовались (43754)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS