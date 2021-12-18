На Донбассе получил ранения украинский военнослужащий – штаб ООС

С начала суток российско-оккупационные войска семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, четыре из которых были с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения.

"В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья удовлетворительное", – говорится в сообщении.

Украинские военные открывали ответный огонь без применения запрещенного Минскими соглашениями вооружения.