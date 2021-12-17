На Донбассе погиб украинский военный, еще один – ранен

В Донецкой области направлении Новолуганского оккупанты вели огонь из стрелкового оружия, а вблизи Песков – из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.

В районе Золотого-4 Луганской области и Травневого Донецкой области боевики обстреляли украинские позиции из автоматических станковых гранатометов.

Недалеко от населенного пункта Павлополь Донецкой области российские наемники открывали огонь из стрелкового оружия.

В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Он находится в лечебном заведении, состояние его здоровья – удовлетворительное. Еще один украинский военный погиб.

Украинские военные открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили боевиков прекратить обстрелы.

С начала суток 17 декабря нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.