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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На Донбассе ранен украинский военный – штаб ООС

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Состояние раненого военного удовлетворительное
Состояние раненого военного удовлетворительное
Фото: EPA

16 декабря в зоне операции Объединенных сил на Донбассе был ранен украинский военнослужащий. Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС в Facebook.

С начала суток российско-оккупационные войска четыре раза нарушали режим прекращения огня, стреляли в районе Новолуганского, Песок, Золотого-4 и Травневого.

"В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья удовлетворительное. Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1259255944567019

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибли почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица, в том числе 158 детей.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

За год действия перемирия погибли 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля. 18 октября в ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибли 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Донбасс, обстрелы, российская агрессия, война в Украине, операция Объединенных сил, ООС
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