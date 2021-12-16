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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Богдан: Что это? Президент нашей страны бегает по миру и набивает стрелки Путину хрен знает где

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Богдан о Путине и Зеленском: Я точно знаю, что была симпатия и была надежда
Богдан о Путине и Зеленском: Я точно знаю, что была симпатия и была надежда
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан считает, что у главы государства Владимира Зеленского был шанс решить проблему конфликта на Донбассе, но он своим поведением "девальвировал высокое звание президента Украины". Об этом Богдан заявил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

По словам Богдана, во время переговоров лидеров нормандского формата осенью 2019 года "был такой короткий период времени, когда можно было решить проблему" – по его информации, этого тогда хотели все, включая президента РФ Владимира Путина, для которого, несмотря на то, что Донбасс как таковой ему не нужен, было важно "выйти победителем".

Богдан отметил, что Путину важно, в частности, добиться изменений в Конституцию Украины, и это "самый проблемный вопрос", который неизвестно, как решить, потому что 70% населения Украины против.

Однако он считает, что в период встречи в Нормандии отношение Путина к Зеленскому позволяло добиться компромисса. "Я даже знаю, в определенный момент… Я точно знаю, что была симпатия и была надежда", – заявил он. 

"Ну а что теперь? Через два с половиной года, когда мы со всеми… Что это? Что это? Президент нашей страны бегает по миру и набивает стрелки Путину хрен знает где. Публично. Видосики снимает. "Так приезжай в Иерусалим… Я тебя завтра в Риме жду, в Ватикане… Давай в Стамбуле завтра". Ну это же страшно. Он напрашивается на встречу последних полтора года, а ему отвечает [пресс-секретарь президента РФ Дмитрий] Песков. И что он ему отвечает? "А о чем с вами разговаривать?" Это же как себя надо было девальвировать?.. Как можно было девальвировать своей тупой актерской игрой высокое звание президента Украины?" – спросил Богдан.

По мнению политика, люди, которые могли бы подсказать президенту, как себя вести в этой ситуации, "ушли уже давно".

"Он два года мечется, бл...дь: "Я хочу прямого контакта". А тот не идет с ним. Я не знаю, о чем мы говорим... Он не разговаривает с ним. Это позор. Если один президент хочет поговорить с другим, пользуясь Facebook… Есть дипломатические протоколы. Это история с Римской империи, как договаривались, как приезжали, кто там присутствует, какие галстуки надевать…" – выразил возмущение Богдан. 

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Контекст:

Путин и Зеленский встречались лично только раз – в декабре 2019 года в Париже на саммите лидеров стран нормандского формата.

20 апреля 2021 года Зеленский предложил Путину встретиться "в любой точке Донбасса, где идет война". Путин ответил через два дня и предложил встретиться в Москве. Глава Кремля заявил, что готов к переговорам о двусторонних отношениях. Для "обсуждения проблем Донбасса" руководство Украины должно встречаться с главарями "ЛНР" и "ДНР", а "уже потом обсуждать их с представителями третьих стран", сказал он.

Представители украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе считают, что президенту Украины не следует ехать на переговоры в Москву. В Киев приглашать Путина некорректно, заявлял глава Офиса президента Андрей Ермак.

В интервью итальянской газете La Repubblica, которое вышло 27 апреля, Зеленский сказал, что его встреча с Путиным могла бы пройти в Ватикане. "Это действительно идеальное место для диалога о мире", – убежден президент Украины. Перед этим Зеленский говорил, что его "волнует не место проведения, а содержание встречи".

21 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Зеленский не будет встречаться с Путиным, если на этой встрече не будет тем оккупированных Крыма и Донбасса.

30 июня Путин говорил, что пока не видит смысла во встрече с Зеленским, так как "ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне, отчасти – в Берлине и Париже".

Зеленский, реагируя на заявление Путина, назвал слова главы Кремля "пропагандистской мантрой, которая рассчитана на внутреннего потребителя в самой России".

5 сентября Кулеба говорил, что украинская сторона "не прячется" от встречи Зеленского и Путина и готова к ней, но "создается впечатление, что российская сторона постоянно находит отговорки, чтобы избежать такой встречи".

Зеленский 10 сентября заявлял, что надеется на предметную встречу с Путиным, результатом которой станет обмен удерживаемыми лицами.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Владимир Путин, нормандский формат, Владимир Зеленский, война в Украине, война на Донбассе, Андрей Богдан, встреча
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