Богдан: Что это? Президент нашей страны бегает по миру и набивает стрелки Путину хрен знает где

Богдан о Путине и Зеленском: Я точно знаю, что была симпатия и была надежда Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

По словам Богдана, во время переговоров лидеров нормандского формата осенью 2019 года "был такой короткий период времени, когда можно было решить проблему" – по его информации, этого тогда хотели все, включая президента РФ Владимира Путина, для которого, несмотря на то, что Донбасс как таковой ему не нужен, было важно "выйти победителем".

Богдан отметил, что Путину важно, в частности, добиться изменений в Конституцию Украины, и это "самый проблемный вопрос", который неизвестно, как решить, потому что 70% населения Украины против.

Однако он считает, что в период встречи в Нормандии отношение Путина к Зеленскому позволяло добиться компромисса. "Я даже знаю, в определенный момент… Я точно знаю, что была симпатия и была надежда", – заявил он.

"Ну а что теперь? Через два с половиной года, когда мы со всеми… Что это? Что это? Президент нашей страны бегает по миру и набивает стрелки Путину хрен знает где. Публично. Видосики снимает. "Так приезжай в Иерусалим… Я тебя завтра в Риме жду, в Ватикане… Давай в Стамбуле завтра". Ну это же страшно. Он напрашивается на встречу последних полтора года, а ему отвечает [пресс-секретарь президента РФ Дмитрий] Песков. И что он ему отвечает? "А о чем с вами разговаривать?" Это же как себя надо было девальвировать?.. Как можно было девальвировать своей тупой актерской игрой высокое звание президента Украины?" – спросил Богдан.

По мнению политика, люди, которые могли бы подсказать президенту, как себя вести в этой ситуации, "ушли уже давно".

"Он два года мечется, бл...дь: "Я хочу прямого контакта". А тот не идет с ним. Я не знаю, о чем мы говорим... Он не разговаривает с ним. Это позор. Если один президент хочет поговорить с другим, пользуясь Facebook… Есть дипломатические протоколы. Это история с Римской империи, как договаривались, как приезжали, кто там присутствует, какие галстуки надевать…" – выразил возмущение Богдан.

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