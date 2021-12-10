Макрон в ближайшие дни обсудит ситуацию в Украине с Зеленским и Путиным

По словам Макрона, он планирует провести виртуальную встречу с Путиным, чтобы "поддержать усилия по деэскалации напряженности вокруг Украины". Конкретная дата не называлась.

В заявлении Елисейского дворца от 6 декабря говорится, что французский лидер уже провел переговоры по этой теме с главами США, Германии, Великобритании и Италии. Лидеры пяти государств подтвердили свою решимость работать вместе, "чтобы гарантировать суверенитет, стабильность и безопасность Украины", а также напомнили о необходимости возобновления Россией переговоров с Украиной в рамках "нормандского формата" под эгидой Франции и Германии.

В Офисе президента Украины анонсировали встречу Зеленского с Макроном и с новым канцлером Германии Олафом Шольцом на следующей неделе в Брюсселе.