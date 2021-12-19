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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты восемь раз за прошлые сутки нарушили перемирие на Донбассе, ранен украинский военный – штаб ООС

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Украинские военные открывали огонь в ответ на обстрелы оккупантов
Украинские военные открывали огонь в ответ на обстрелы оккупантов
Фото: ЕРА

Незаконные вооруженные формирования России 18 декабря восемь раз нарушили договоренности о перемирии на Донбассе, с начала текущих суток обстрелов не было. Об этом штаб операции Объединенных сил проинформировал в Facebook.

Четыре из восьми нарушений перемирия были совершены с применением оружия, запрещенного Минскими соглашениями. 

"В районе населённого пункта Широкино противник задействовал беспилотный летательный аппарат, с помощью которого сбросил выстрел ВОГ-17. В направлении Пивденного российские наемники вели огонь трижды, используя минометы калибра 82 мм и стрелковое оружие. В сторону Водяного враг совершил обстрел из минометов калибра 82 мм. Вблизи Троицкого вражеские войска обстреливали наши позиции дважды, применяя минометы калибра 82 мм и станковые противотанковые гранатометы. Возле Новозвановки оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем", – рассказали в штабе. 

В результате атак оккупантов был ранен один украинский военнослужащий. Он находится в больнице, состояние здоровья оценивают как удовлетворительное. 

"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы", – добавили в штабе.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1260806404411973

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибли почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица, в том числе 158 детей.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

За год действия перемирия погибли 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля. 18 октября в ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибли 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Широкино, Троицкое, украинский военный, ВСУ, война в Украине, военнослужащий, Новозвановка, война на Донбассе, ранение, Пивденное
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