Оккупанты восемь раз за прошлые сутки нарушили перемирие на Донбассе, ранен украинский военный – штаб ООС

Четыре из восьми нарушений перемирия были совершены с применением оружия, запрещенного Минскими соглашениями.
"В районе населённого пункта Широкино противник задействовал беспилотный летательный аппарат, с помощью которого сбросил выстрел ВОГ-17. В направлении Пивденного российские наемники вели огонь трижды, используя минометы калибра 82 мм и стрелковое оружие. В сторону Водяного враг совершил обстрел из минометов калибра 82 мм. Вблизи Троицкого вражеские войска обстреливали наши позиции дважды, применяя минометы калибра 82 мм и станковые противотанковые гранатометы. Возле Новозвановки оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем", – рассказали в штабе.
В результате атак оккупантов был ранен один украинский военнослужащий. Он находится в больнице, состояние здоровья оценивают как удовлетворительное.
"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы", – добавили в штабе.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
По данным украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибли почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица, в том числе 158 детей.
22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.
За год действия перемирия погибли 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля. 18 октября в ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибли 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены.