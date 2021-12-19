Оккупанты восемь раз за прошлые сутки нарушили перемирие на Донбассе, ранен украинский военный – штаб ООС

Четыре из восьми нарушений перемирия были совершены с применением оружия, запрещенного Минскими соглашениями.

"В районе населённого пункта Широкино противник задействовал беспилотный летательный аппарат, с помощью которого сбросил выстрел ВОГ-17. В направлении Пивденного российские наемники вели огонь трижды, используя минометы калибра 82 мм и стрелковое оружие. В сторону Водяного враг совершил обстрел из минометов калибра 82 мм. Вблизи Троицкого вражеские войска обстреливали наши позиции дважды, применяя минометы калибра 82 мм и станковые противотанковые гранатометы. Возле Новозвановки оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем", – рассказали в штабе.

В результате атак оккупантов был ранен один украинский военнослужащий. Он находится в больнице, состояние здоровья оценивают как удовлетворительное.

"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы", – добавили в штабе.