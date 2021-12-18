Зеленский подписал закон об упрощении получения гражданства иностранцами, воевавшими за Украину

Закон "О внесении изменений в закон Украины "О гражданстве Украины" об упрощенном приобретении гражданства Украины иностранцами и лицами без гражданства, участвовавшими в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины" Верховная Рада приняла 14 декабря.
"Упрощенная процедура получения гражданства предусмотрена для лиц, которые проходили или проходят службу в рядах Вооруженных сил Украины, имеют выдающиеся заслуги перед Украиной или представляют государственный интерес, являются гражданами государства-агрессора или государства-оккупанта и подверглись преследованиям за политические убеждения", – говорится в сообщении на сайте президента.
5 ноября 2015 года вступил в силу закон, позволяющий иностранцам служить в украинской армии. Согласно этому закону, иностранцы и лица без гражданства могут проходить военную службу по контракту в ВСУ, они носят военную форму, имеют статус военнослужащего и им пожизненно устанавливаются воинские звания.
В инаугурационной речи с трибуны Рады в мае 2019 года Владимир Зеленский говорил, что предоставит украинское гражданство всем, кто "готов строить новую, сильную и успешную Украину".
После инаугурации в мае 2019 года ветераны АТО проводили пикеты у Администрации Президента, требуя предоставить гражданство иностранцам-добровольцам. По информации лидера "Национального корпуса" Андрея Билецкого, на получение паспорта Украины могли бы претендовать примерно 150 человек, которым пятый президент Петр Порошенко "не дал гражданство за их боевые подвиги".
В декабре 2019 года Кабинет Министров Украины принял решение об упрощении порядка получения украинского гражданства иностранцами, которые осуждены по политическим мотивам на территории своего государства за поддержку Украины.