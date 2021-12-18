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Зеленский подписал закон об упрощении получения гражданства иностранцами, воевавшими за Украину

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Зеленский подписал закон 18 декабря
Зеленский подписал закон 18 декабря
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский 18 декабря подписал закон, который позволит упростить получение украинского гражданства иностранцами и лицами без гражданства, воевавшими за Украину. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Закон "О внесении изменений в закон Украины "О гражданстве Украины" об упрощенном приобретении гражданства Украины иностранцами и лицами без гражданства, участвовавшими в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины" Верховная Рада приняла 14 декабря.

"Упрощенная процедура получения гражданства предусмотрена для лиц, которые проходили или проходят службу в рядах Вооруженных сил Украины, имеют выдающиеся заслуги перед Украиной или представляют государственный интерес, являются гражданами государства-агрессора или государства-оккупанта и подверглись преследованиям за политические убеждения", – говорится в сообщении на сайте президента.

Контекст:

5 ноября 2015 года вступил в силу закон, позволяющий иностранцам служить в украинской армии. Согласно этому закону, иностранцы и лица без гражданства могут проходить военную службу по контракту в ВСУ, они носят военную форму, имеют статус военнослужащего и им пожизненно устанавливаются воинские звания.

В инаугурационной речи с трибуны Рады в мае 2019 года Владимир Зеленский говорил, что предоставит украинское гражданство всем, кто "готов строить новую, сильную и успешную Украину".

После инаугурации в мае 2019 года ветераны АТО проводили пикеты у Администрации Президента, требуя предоставить гражданство иностранцам-добровольцам. По информации лидера "Национального корпуса" Андрея Билецкого, на получение паспорта Украины могли бы претендовать примерно 150 человек, которым пятый президент Петр Порошенко "не дал гражданство за их боевые подвиги".

В декабре 2019 года Кабинет Министров Украины принял решение об упрощении порядка получения украинского гражданства иностранцами, которые осуждены по политическим мотивам на территории своего государства за поддержку Украины.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: гражданство, Владимир Зеленский, закон, война в Украине, военнослужащий, война на Донбассе
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