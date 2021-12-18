Зеленский подписал закон об упрощении получения гражданства иностранцами, воевавшими за Украину

Закон "О внесении изменений в закон Украины "О гражданстве Украины" об упрощенном приобретении гражданства Украины иностранцами и лицами без гражданства, участвовавшими в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины" Верховная Рада приняла 14 декабря.

"Упрощенная процедура получения гражданства предусмотрена для лиц, которые проходили или проходят службу в рядах Вооруженных сил Украины, имеют выдающиеся заслуги перед Украиной или представляют государственный интерес, являются гражданами государства-агрессора или государства-оккупанта и подверглись преследованиям за политические убеждения", – говорится в сообщении на сайте президента.