Кабмин усовершенствовал предоставление украинского гражданства иностранцам, защищавшим Украину

Кабинет Министров Украины 18 декабря принял решение для упрощения получения украинского гражданства иностранцам, которые подверглись политическим преследованиям из-за защиты Украины, ее территориальной целостности и суверенитета. Об этом в Telegram сообщил премьер Алексей Гончарук.
"Новый порядок позволяет определить граждан, которые осуждены по политическим мотивам на территории своего государства за поддержку Украины, и одновременно не допустить предоставления гражданства лицам, осужденным за тяжкие и особо тяжкие преступления по другим, кроме политических, причинам", – написал глава правительства.
После инаугурации президента Украины Владимира Зеленского в мае 2019 года ветераны АТО проводили пикеты у Администрации Президента, требуя предоставить гражданство иностранцам-добровольцам. По информации лидера "Национального корпуса" Андрея Билецкого, на получение паспорта Украины могли бы претендовать примерно 150 человек, которым пятый президент Петр Порошенко "не дал гражданство за их боевые подвиги".
В июне 2019 года Зеленский предоставил украинское гражданство 14 иностранцам, которые принимали участие в защите территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.