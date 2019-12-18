Кабмин усовершенствовал предоставление украинского гражданства иностранцам, защищавшим Украину

Новый порядок предоставления украинского гражданства, утвержденный Кабмином, позволяет определить граждан, которые осуждены по политическим мотивам на территории своего государства за поддержку Украины, отметил премьер Алексей Гончарук.

Кабинет Министров Украины 18 декабря принял решение для упрощения получения украинского гражданства иностранцам, которые подверглись политическим преследованиям из-за защиты Украины, ее территориальной целостности и суверенитета. Об этом в Telegram сообщил премьер Алексей Гончарук.

"Новый порядок позволяет определить граждан, которые осуждены по политическим мотивам на территории своего государства за поддержку Украины, и одновременно не допустить предоставления гражданства лицам, осужденным за тяжкие и особо тяжкие преступления по другим, кроме политических, причинам", – написал глава правительства.

После инаугурации президента Украины Владимира Зеленского в мае 2019 года ветераны АТО проводили пикеты у Администрации Президента, требуя предоставить гражданство иностранцам-добровольцам. По информации лидера "Национального корпуса" Андрея Билецкого, на получение паспорта Украины могли бы претендовать примерно 150 человек, которым пятый президент Петр Порошенко "не дал гражданство за их боевые подвиги".

В июне 2019 года Зеленский предоставил украинское гражданство 14 иностранцам, которые принимали участие в защите территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.