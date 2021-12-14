Рада упростила процедуру получения гражданства для иностранцев, воевавших за Украину

Рада приняла законопроект, который позволит получить ID-карту бойцам, воевавшим или воюющим на Донбассе Фото: depositphotos.com

Документ предлагает упростить порядок получения гражданства для россиян, подвергавшихся преследованиям из-за своих политических убеждений, для лиц, которые проходили или проходят службу по контракту в Вооруженных силах Украины, а также для тех, кто воевал на Донбассе против российских боевиков.

В пояснительной записке указано, что цель законопроекта – реализация указа президента Владимира Зеленского от 13 августа 2019 года.

Прийнято в цілому Закон «Про внесення змін до Закону "Про громадянство України" щодо спрощеного набуття громадянства України іноземцями та особами без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України», #ЗП5630 pic.twitter.com/4IHhuEqmh7 — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) December 14, 2021

Законопроект был принят за основу 2 ноября 2021 года.

Министр внутренних дел Денис Монастырский пояснял в начале декабря, что документ необходим, чтобы иностранные бойцы и ветераны смогли получить документы, сообщала пресс-служба МВД.

"Чтобы получить украинское гражданство, нужно выйти из иностранного. Некоторые страны блокируют выход из своего гражданства, особенно воевавшим в восточной части нашей страны. Законопроект №5630 впервые позволит получить ID-карту бойцам, воевавшим или воюющим на Донбассе. Эта проблема существует восемь лет. Это будет большой шаг в восстановлении справедливости по отношению к гражданам-иностранцам – участникам боевых действий", – сказал министр.