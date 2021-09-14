"Это усилит нас". Шмыгаль поддерживает идею введения двойного гражданства в Украине

Шмыгаль: Почему не может гражданин Канады иметь гражданство Украины, если это прозрачно, транспарентно и законно? Фото: kmu.gov.ua

Он назвал двойное гражданство признаком цивилизованных государств.

"Конечно, это должна быть транспарентная, открытая и прозрачная вещь. Не допускается для меня лично двойное гражданство со страной-агрессором. Это вещи, которые прописаны в проекте закона", – сказал глава правительства.

Шмыгаль отметил, что за границей проживает большое количество украинцев.

"Они не посчитаны, но это миллионы или десятки миллионов людей украинского происхождения, которые живут за границей, и это тоже наша сила – сила Украины. Многие из этих людей хотели бы иметь украинский паспорт, и почему нет? Почему не может гражданин Канады иметь гражданство Украины, если это прозрачно, транспарентно и законно? Это нормально. Это люди, которые смогут поддерживать страну, участвовать в общественной жизни, привлекать инвестиции, возможно, возвращаться в Украину. То есть это вещи, которые дают дополнительный плюс, поэтому моя позиция – что двойное гражданство должно быть. Это усилит нас", – сказал он.