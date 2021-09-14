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"Это усилит нас". Шмыгаль поддерживает идею введения двойного гражданства в Украине

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Шмыгаль: Почему не может гражданин Канады иметь гражданство Украины, если это прозрачно, транспарентно и законно?
Шмыгаль: Почему не может гражданин Канады иметь гражданство Украины, если это прозрачно, транспарентно и законно? 
Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поддерживает идею двойного гражданства в Украине. Об этом он заявил на пресс-конференции 14 сентября, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Он назвал двойное гражданство признаком цивилизованных государств.

"Конечно, это должна быть транспарентная, открытая и прозрачная вещь. Не допускается для меня лично двойное гражданство со страной-агрессором. Это вещи, которые прописаны в проекте закона", – сказал глава правительства.

Шмыгаль отметил, что за границей проживает большое количество украинцев.

"Они не посчитаны, но это миллионы или десятки миллионов людей украинского происхождения, которые живут за границей, и это тоже наша сила – сила Украины. Многие из этих людей хотели бы иметь украинский паспорт, и почему нет? Почему не может гражданин Канады иметь гражданство Украины, если это прозрачно, транспарентно и законно? Это нормально. Это люди, которые смогут поддерживать страну, участвовать в общественной жизни, привлекать инвестиции, возможно, возвращаться в Украину. То есть это вещи, которые дают дополнительный плюс, поэтому моя позиция – что двойное гражданство должно быть. Это усилит нас", – сказал он.

Контекст:

Законодательство Украины запрещает иметь двойное (и более) гражданство. Согласно ст. 4 Конституции Украины, в стране "существует единственное гражданство". Однако никаких санкций за двойное гражданство не предусмотрено.

13 декабря 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно вопросов гражданства. Он предусматривал, в частности, освобождение военнослужащих-контрактников и преследуемых на родине россиян от обязанности отказываться от иностранного гражданства при приобретении гражданства Украины. Кроме того, проект закона предлагал расширить круг лиц, имеющих основания для приобретения гражданства Украины по территориальному происхождению.

На заседании согласительного совета 18 мая 2020 года законопроект раскритиковали представители фракций "Европейская солидарность" и "Батьківщина". 19 мая рассмотрение законопроекта отложили.

По мнению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, украинцам необходима возможность иметь двойное гражданство с другими странами, за исключением России.

В конце января 2021 года в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №4640 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно правового обеспечения наличия иностранного гражданства (подданства) у граждан Украины".

26 февраля 2021 года СНБО Украины поручил Кабинету Министров, Центральной избирательной комиссии и Службе безопасности Украины проанализировать украинское законодательство по вопросам двойного (множественного) гражданства. СНБО, в частности, предложил легализовать двойное гражданство в Украине, запретив при этом лицам, имеющим паспорта иностранных государств, претендовать на государственные должности и баллотироваться в депутаты. Правительственный законопроект должен быть направлен в Верховную Раду в течение шести месяцев.

4 марта президент Украины Владимир Зеленский ввел решение СНБО в действие.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, паспорт, гражданство, Денис Шмыгаль
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