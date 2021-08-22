Олимпийская чемпионка Баюл отказалась от украинского гражданства

Баюл: Я больше ничего никому не доказываю Фото: Oksana Baiul / Facebook

Она отметила, что согласно украинской Конституции, двойное гражданство в Украине не разрешено.

"Слава богу за все, спасибо. Я больше ничего никому не доказываю, нет – так нет, головой в бортик – без меня [...] Я отказываюсь от украинского гражданства", – написала спортсменка.

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Несколько дней назад Баюл писала в Instagram, что ее не пригласили на празднование 30-й годовщины независимости Украины.

"Украина, чего вы добились в ваших ко мне унижениях? Вот в чем вопрос? А то что [президент Украины Владимир] Зеленский меня не пригласил на празднование 30 лет независимости – так я уже давно не летаю в облаках, и все равно спасибо Владимир Зеленский", – заявляла олимпийская чемпионка.

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