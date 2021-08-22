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Олимпийская чемпионка Баюл отказалась от украинского гражданства

Баюл: Я больше ничего никому не доказываю
Баюл: Я больше ничего никому не доказываю
Фото: Oksana Baiul / Facebook

Бывшая фигуристка, олимпийская чемпионка Оксана Баюл сообщила в Instagram 21 августа, что отказалась от украинского гражданства.

Она отметила, что согласно украинской Конституции, двойное гражданство в Украине не разрешено.

"Слава богу за все, спасибо. Я больше ничего никому не доказываю, нет – так нет, головой в бортик – без меня [...] Я отказываюсь от украинского гражданства", – написала спортсменка.

Несколько дней назад Баюл писала в Instagram, что ее не пригласили на празднование 30-й годовщины независимости Украины.

"Украина, чего вы добились в ваших ко мне унижениях? Вот в чем вопрос? А то что [президент Украины Владимир] Зеленский меня не пригласил на празднование 30 лет независимости – так я уже давно не летаю в облаках, и все равно спасибо Владимир Зеленский", – заявляла олимпийская чемпионка.


Контекст:

В 1993 году Баюл стала чемпионкой мира, а  1994 году в 16-летнем возрасте завоевала золотую медаль на Олимпийских играх в норвежском Лиллехаммере. 

После завершения спортивной карьеры переехала в США.

С 2015 года в США рассматривался иск Баюл к государству Украина, медиаменеджеру Джозефу Чарльзу Лемиру, делаверской корпорации Olympic Champions Ltd и корпорации с Британских Виргинских островов Olympic Champions Ltd. Бывшая фигуристка заявляла, что ответчики нарушили принцип добросовестности и честной деловой практики в рамках трудового договора с ней, а также передали права на использование ее имени, популярности и биографии непричастным третьим лицам. Баюл якобы не получила надлежащую прибыль за эти операции.

Федеральный суд Центрального округа Калифорнии в 2018 году отказался взыскать с Украины более $50 млн в пользу Баюл.  Она подала апелляцию, но проиграла ее.

Теги: США, Оксана Баюл, Украина, фигурное катание, гражданство, Олимпиада, золотая медаль
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