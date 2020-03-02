Фигуристка Баюл не смогла отсудить в Украины $50 млн

Украинская фигуристка Оксана Баюл обратилась в апелляционный суд США после того, как суд первой инстанции в 2019 отазался удовлетворить ее требование по взысканию $50 млн с Украины.

В суде заявили, что Баюл не предоставила достаточных аргументов для компенсации Фото: Oksana Baiul / Facebook

Апелляционный суд США не удовлетворил иск украинской фигуристки Оксаны Баюл, которая требовала от Украины $50 млн. Об этом в Facebook сообщил 2 марта в Facebook министр юстиции Украины Денис Малюська.

Как отметил министр, Баюл еще в 2016 году решила обратиться в Окружной суд Центрального округа Калифорнии с иском к Украине о взыскании $5 млн.

Обоснование иска – нарушение принципа добросовестности и честной деловой практики в рамках трудового договора, заключенного с Оксаной Баюл, и передача права на использование ее имени, популярности и биографической информации непричастным третьим лицам.

Окружной суд Центрального округа Калифорнии 18 июня 2018-го принял решение в пользу Украина. Баюли ее адвокаты этим не удовлетворились и подали апелляцию, пишет Малюська.

"В минувший четверг Апелляционный суд Девятого округа Соединенных Штатов Америки принял решение, которым поддержал позицию государства и отклонил апелляционную жалобу Оксаны Баюл. Суд признал, что Украина защищена от юрисдикции американских судов в соответствии с положениями Закона США "Об иммунитете иностранных государств", а истец не предоставил достаточных аргументов для подтверждения обоснованности применения исключений из судебного иммунитета, предусмотренных настоящим законом", – отметил министр.

В 1994 году в 16-летнем возрасте Баюл победила на Олимпийских играх в норвежском Лиллехаммере. После этого она перебралась в США. Оставив спорт, занималась бизнесом, лечилась от алкоголизма, публиковала биографические книги.

Продюсерская компания 40-летней Баюл и ее мужа, бизнесмена Карлоса Фарины, сняла фильм о легендарной норвежской фигуристке и кинозвезде Соне Хени, который должен выйти в прокат в 2018 году.