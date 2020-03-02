Клуб читателей
ГОРДОН
 
СПОРТ

Зозуля рассказал, что украинские ультрас собирались на “переговоры” с фанами “Райо Вальекано”

Украинский нападающий Роман Зозуля, который сейчас выступает в испанской Сегунде, заявил, что опасался за здоровье испанских болельщиков, поэтому попросил украинских фанатов не приезжать.

Фанаты мадридского "Райо Вальекано" конфликтуют с Зозулей
Фанаты мадридского "Райо Вальекано" конфликтуют с Зозулей
Фото: EPA

Украинские ультрас собирались приехать на “переговоры” с фанатами испанского футбольного клуба “Райо Вальекано”. Об этом программе “Профутбол” рассказал украинский нападающий “Альбасете” Роман Зозуля, у которого почти три года продолжается конфликт с болельщиками мадридского клуба.

“Ребята, которые собирались приехать… Я побоялся за здоровье болельщиков “Райо Вальекано и попросил ребят, чтобы они не приезжали. Ультрас из Киева, Днепра и Харькова уже собрали состав (как говорится по-фанатски) из 60 рыл… Ну я их попросил не ехать, потому что побоялся, что [гостевой сектор] будет пустой и будут они лежать где-то под Альбасете”, – сказал украинский форвард.

Конфликт между фанатами “Райо Вальекано” и Романом Зозулей продолжается с 2017 года. “Когда все начиналось, был фашистом, потом я получился нацистом. Недавно я стал расистом, а сегодня (я сам не слышал, но мне сказали) кричали, что я коммунист. Ну вот так… Они сами разобраться не могут. Теперь жду, когда меня объявят геем”, – сказал он журналисту “Профутбол”.

МУЛЬТИМЕДИА
Видео: tsn.ua

В феврале 2017-го Зозуля, права на которого на тот момент принадлежали испанскому “Бетису”, перешел в аренду в мадридский “Райо Вальекано” до конца сезона. Из-за недовольства фанатов, которые исповедуют крайне левые политические взгляды и были недовольны тем, что Зозуля поддерживает украинских военных на Донбассе, украинец решил отказаться от трансфера

С сентября 2017-го Зозуля выступает за “Альбасете” из одноименного испанского города. Как и “Райо”, “Альбасете” выступает в Сегунде, поэтому украинец иногда встречается с фанатами, сорвавшими его трансфер.

Так, 15 декабря в конце первого тайма матча “Райо Вальекано” – “Альбасете” болельщики хозяев поля скандировали Zozulya puto nazi – "Зозуля – нацистская шлюха". Из-за этого арбитр приостановил игру, на второй тайм "Альбасете" отказался выходить. На момент остановки счет в матче был 0:0.

Вице-президент "Альбасете" Виктор Варела сказал, что для Зозули это очень тяжелая ситуация. Президент "Райо Вальекано" Рауль Мартин Преса осудил поведение болельщиков. Зозуля после инцидента подчеркнул, что он – патриот и это не является преступлением.

27 декабря Королевская испанская федерация футбола постановила, что поединок "Райо Вальекано – Альбасете" будет доигран при пустых трибунах. Мадридский клуб заплатит штраф, а также проведет следующие два матча при частично закрытых трибунах.

Теги: футбол, Украина, Испания, Роман Зозуля, Райо Вальекано, Альбасете
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Полякова рассказала, как проходила медконтроль в украинском аэропорту
Полякова рассказала, как проходила медконтроль в украинском аэропорту
"Из-под меня вытащили стул". Мадонна объяснила падение во время концерта
"Из-под меня вытащили стул". Мадонна объяснила падение во время концерта
  Reasons I Drink. Морисетт выпустила клип. Видео
  Reasons I Drink. Морисетт выпустила клип. Видео
Лопес призналась, что проходила курс психотерапии после развода
Лопес призналась, что проходила курс психотерапии после развода
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS