Зозуля рассказал, что украинские ультрас собирались на “переговоры” с фанами “Райо Вальекано”

Украинский нападающий Роман Зозуля, который сейчас выступает в испанской Сегунде, заявил, что опасался за здоровье испанских болельщиков, поэтому попросил украинских фанатов не приезжать.

Украинские ультрас собирались приехать на “переговоры” с фанатами испанского футбольного клуба “Райо Вальекано”. Об этом программе “Профутбол” рассказал украинский нападающий “Альбасете” Роман Зозуля, у которого почти три года продолжается конфликт с болельщиками мадридского клуба.

“Ребята, которые собирались приехать… Я побоялся за здоровье болельщиков “Райо Вальекано и попросил ребят, чтобы они не приезжали. Ультрас из Киева, Днепра и Харькова уже собрали состав (как говорится по-фанатски) из 60 рыл… Ну я их попросил не ехать, потому что побоялся, что [гостевой сектор] будет пустой и будут они лежать где-то под Альбасете”, – сказал украинский форвард.

Конфликт между фанатами “Райо Вальекано” и Романом Зозулей продолжается с 2017 года. “Когда все начиналось, был фашистом, потом я получился нацистом. Недавно я стал расистом, а сегодня (я сам не слышал, но мне сказали) кричали, что я коммунист. Ну вот так… Они сами разобраться не могут. Теперь жду, когда меня объявят геем”, – сказал он журналисту “Профутбол”.

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Видео: tsn.ua

В феврале 2017-го Зозуля, права на которого на тот момент принадлежали испанскому “Бетису”, перешел в аренду в мадридский “Райо Вальекано” до конца сезона. Из-за недовольства фанатов, которые исповедуют крайне левые политические взгляды и были недовольны тем, что Зозуля поддерживает украинских военных на Донбассе, украинец решил отказаться от трансфера.

С сентября 2017-го Зозуля выступает за “Альбасете” из одноименного испанского города. Как и “Райо”, “Альбасете” выступает в Сегунде, поэтому украинец иногда встречается с фанатами, сорвавшими его трансфер.

Так, 15 декабря в конце первого тайма матча “Райо Вальекано” – “Альбасете” болельщики хозяев поля скандировали Zozulya puto nazi – "Зозуля – нацистская шлюха". Из-за этого арбитр приостановил игру, на второй тайм "Альбасете" отказался выходить. На момент остановки счет в матче был 0:0.

Вице-президент "Альбасете" Виктор Варела сказал, что для Зозули это очень тяжелая ситуация. Президент "Райо Вальекано" Рауль Мартин Преса осудил поведение болельщиков. Зозуля после инцидента подчеркнул, что он – патриот и это не является преступлением.

27 декабря Королевская испанская федерация футбола постановила, что поединок "Райо Вальекано – Альбасете" будет доигран при пустых трибунах. Мадридский клуб заплатит штраф, а также проведет следующие два матча при частично закрытых трибунах.