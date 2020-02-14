Испанские фанаты оскорбляли украинского футболиста Зозулю во время матча "Осасуна" – "Реал"

На поединке 23-го тура чемпионата Испании "Осасуна" – "Реал" около 400 местных фанатов на протяжении 20 секунд оскорбляли украинского нападающего "Альбасете" Романа Зозулю.

Зозуля выступает за "Альбасете" с 2017 года Фото: EPA

Профессиональная футбольная лига Испании отправила комитету испанской федерации футбола письмо с фактами нарушений на матчах чемпионата Испании, текст письма опубликован 12 февраля на официальном сайте Ла Лиги.

Среди прочего в письме указано о нарушениях, которые касаются украинского нападающего "Альбасете" Романа Зозули.

9 февраля на поединке 23-го тура чемпионата Испании между "Осасуной" и "Реалом" около 400 местных фанатов на протяжении 20 секунд кричали: "Zozulya puto nazi" – "Зозуля – нацистская шлюха".

Ранее подобные кричалки в адрес Зозули были использованы на матчах 18-го тура Ла Лиги "Осасуна" – "Реал Сосьедад" и 19-го тура "Реал Сосьедад" – "Вильярреал".

15 декабря в конце первого тайма матча второго дивизиона чемпионата Испании "Райо Вальекано" – "Альбасете" болельщики хозяев поля скандировали "Zozulya puto nazi" – "Зозуля – нацистская шлюха". Из-за этого арбитр приостановил игру, на второй тайм "Альбасете" отказался выходить. На момент остановки счет в матче был 0:0.

Вице-президент "Альбасете" Виктор Варела сказал, что для Зозули это очень тяжелая ситуация. Президент "Райо Вальекано" Рауль Мартин Преса осудил поведение болельщиков.

Зозуля после инцидента подчеркнул, что он – патриот и это не является преступлением.

27 декабря Королевская испанская федерация футбола постановила, что поединок "Райо Вальекано – Альбасете" будет доигран при пустых трибунах. Мадридский клуб заплатит штраф, а также проведет следующие два матча при частично закрытых трибунах.

3 января Королевская испанская федерация футбола временно приостановила наказание "Райо Вальекано" из-за недостатка времени для подачи апелляции.

Украинец играет в составе "Альбасете" с сентября 2017 года.

Он перешел в эту команду после того, как сорвался его трансфер в "Райо Вальекано". В феврале 2017 года ультрас "Райо Вальекано", которые придерживаются крайне левых политических взглядов, пришли на тренировку команды и развернули баннер со словами: "Здесь не место для нацистов".

Фанаты были недовольны тем, что Зозуля поддерживает украинских военных, участвующих в операции Объединенных сил на Донбассе. После этого Зозуля решил отказаться от трансфера.