Болельщики "Райо Вальекано" и "Баракальдо" устроили марш, на котором пели "Зозуля – нацистская шлюха"

Фанаты испанских клубов "Райо Вальекано" и "Баракальдо" пели оскорбительную песню про украинского игрока "Альбасете" Романа Зозулю 12 января перед матчем Кубка Испании.

Зозуля выступает за "Альбасете" с 2017 года Фото: albacetebalompie.es

Испанские фанаты "Райо Вальекано" и "Баракальдо" устроили совмесный марш, на котором пели оскорбительную песню про украинского нападающего "Альбасете" Романа Зозулю, сообщает испанский ресурс Masquealba.

Марш прошел 12 января перед поединком "Беракальдо" – "Райо Вальекано" в Кубке Испании.

На видео, которое опубликовал ресурс Masquealba в YouTube слышно, что фанаты поют песню со словами "Zozulya puto nazi" – "Зозуля – нацистская шлюха".

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Видео: masquealba / YouTube

Аналогичную кричалку использовали болельщики "Райо Вальекано" 15 декабря во время матча против "Альбасете", за который выступает Зозуля. Из-за этого арбитр приостановил игру, на второй тайм "Альбасете" отказался выходить. На момент остановки счет в матче был 0:0.

Вице-президент "Альбасете" Виктор Варела сказал, что для Зозули это очень тяжелая ситуация. Президент "Райо Вальекано" Рауль Мартин Преса осудил поведение болельщиков.

Зозуля после инцидента подчеркнул, что он – патриот и это не является преступлением.

27 декабря Королевская испанская федерация футбола постановила, что поединок "Райо Вальекано – Альбасете" будет доигран при пустых трибунах. Мадридский клуб заплатит штраф, а также проведет следующие два матча при частично закрытых трибунах.

3 января Королевская испанская федерация футбола временно приостановила наказание "Райо Вальекано" из-за недостатка времени для подачи апелляции.

8 января официальный сайт Ла Лиги сообщил, что на двух матчах чемпионата Испании звучали оскорбительные кричалки в адрес Зозули.

Украинец играет в составе "Альбасете" с сентября 2017 года.

Он перешел в эту команду после того, как сорвался его трансфер в "Райо Вальекано". В феврале 2017 года ультрас "Райо Вальекано", которые придерживаются крайне левых политических взглядов, пришли на тренировку команды и развернули баннер со словами: "Здесь не место для нацистов".

Фанаты были недовольны тем, что Зозуля поддерживает украинских военных, участвующих в операции Объединенных сил на Донбассе. После этого Зозуля решил отказаться от трансфера.