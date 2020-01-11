Клуб читателей
ГОРДОН
 
СПОРТ

"Зозуля, ты нацист". Фанаты оскорбляли украинского футболиста на двух матчах чемпионата Испании

Оскорбления украинского футболиста "Альбасете" из второго дивизиона чемпионата Испании прозвучали на поединках "Осасуна" – "Реал Сосьедад" 22 декабря и "Реал Сосьедад" – "Вильярреал" 5 января.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зозуля выступает за "Альбасете" с 2017 года
Зозуля выступает за "Альбасете" с 2017 года
Фото: EPA

Профессиональная футбольная лига Испании отправила комитету испанской федерации футбола письмо с фактами нарушений на матчах чемпионата Испании, текст письма опубликован 8 января на официальном сайте Ла Лиги.

Среди прочего в письме указано о нарушениях, которые касаются украинского нападающего "Альбасете" Романа Зозули.

22 декабря на 6-й минуте поединка 18-го тура Ла Лиги "Осасуна" – "Реал Сосьедад" около 400 фанатов хозяев поля на протяжении 10 секунд кричали "Ты нацист, Зозуля, ты нацист". Другая часть болельщиков встретила эту песню свистом, после чего она прекратилась.

Аналогичную кричалку исполнили болельщики "Реал Сосьедада" 5 января на матче 19-го тура против "Вильярреала". Тогда фанатов, исполняющих оскорбительную песню, было около 800.

15 декабря в конце первого тайма матча второго дивизиона чемпионата Испании "Райо Вальекано" – "Альбасете" болельщики хозяев поля скандировали "Zozulya puto nazi" – "Зозуля – еб...ный нацист". Из-за этого арбитр приостановил игру, на второй тайм "Альбасете" отказался выходить. На момент остановки счет в матче был 0:0.

Вице-президент "Альбасете" Виктор Варела сказал, что для Зозули это очень тяжелая ситуация. Президент "Райо Вальекано" Рауль Мартин Преса осудил поведение болельщиков.

Зозуля после инцидента подчеркнул, что он – патриот и это не является преступлением.

27 декабря Королевская испанская федерация футбола постановила, что поединок "Райо Вальекано – Альбасете" будет доигран при пустых трибунах. Мадридский клуб заплатит штраф, а также проведет следующие два матча при частично закрытых трибунах.

3 января Королевская испанская федерация футбола (RFEF) временно приостановила наказание "Райо Вальекано" из-за недостатка времени для подачи апелляции.

Украинец играет в составе "Альбасете" с сентября 2017 года.

Он перешел в эту команду после того, как сорвался его трансфер в "Райо Вальекано"В феврале 2017 года ультрас "Райо Вальекано", которые придерживаются крайне левых политических взглядов, пришли на тренировку команды и развернули баннер со словами: "Здесь не место для нацистов".

Фанаты были недовольны тем, что Зозуля поддерживает украинских военных, участвующих в операции Объединенных сил на Донбассе. После этого Зозуля решил отказаться от трансфера.

Теги: футбол, Украина, Испания, фанаты, ультрас, Роман Зозуля, чемпионат Испании, Альбасете, Реал Сосьедад
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Роналду показал мускулистое тело
Роналду показал мускулистое тело
Каминская показала, как Вишняков развлекает ее дочь на отдыхе
Каминская показала, как Вишняков развлекает ее дочь на отдыхе
Гомес выпустила альбом Rare
Гомес выпустила альбом Rare
Умер актер сериала "Американская история ужасов" Хэйнс
Умер актер сериала "Американская история ужасов" Хэйнс
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS