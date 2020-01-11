"Зозуля, ты нацист". Фанаты оскорбляли украинского футболиста на двух матчах чемпионата Испании

Оскорбления украинского футболиста "Альбасете" из второго дивизиона чемпионата Испании прозвучали на поединках "Осасуна" – "Реал Сосьедад" 22 декабря и "Реал Сосьедад" – "Вильярреал" 5 января.

Зозуля выступает за "Альбасете" с 2017 года Фото: EPA

Профессиональная футбольная лига Испании отправила комитету испанской федерации футбола письмо с фактами нарушений на матчах чемпионата Испании, текст письма опубликован 8 января на официальном сайте Ла Лиги.

Среди прочего в письме указано о нарушениях, которые касаются украинского нападающего "Альбасете" Романа Зозули.

22 декабря на 6-й минуте поединка 18-го тура Ла Лиги "Осасуна" – "Реал Сосьедад" около 400 фанатов хозяев поля на протяжении 10 секунд кричали "Ты нацист, Зозуля, ты нацист". Другая часть болельщиков встретила эту песню свистом, после чего она прекратилась.

Аналогичную кричалку исполнили болельщики "Реал Сосьедада" 5 января на матче 19-го тура против "Вильярреала". Тогда фанатов, исполняющих оскорбительную песню, было около 800.

15 декабря в конце первого тайма матча второго дивизиона чемпионата Испании "Райо Вальекано" – "Альбасете" болельщики хозяев поля скандировали "Zozulya puto nazi" – "Зозуля – еб...ный нацист". Из-за этого арбитр приостановил игру, на второй тайм "Альбасете" отказался выходить. На момент остановки счет в матче был 0:0.

Вице-президент "Альбасете" Виктор Варела сказал, что для Зозули это очень тяжелая ситуация. Президент "Райо Вальекано" Рауль Мартин Преса осудил поведение болельщиков.

Зозуля после инцидента подчеркнул, что он – патриот и это не является преступлением.

27 декабря Королевская испанская федерация футбола постановила, что поединок "Райо Вальекано – Альбасете" будет доигран при пустых трибунах. Мадридский клуб заплатит штраф, а также проведет следующие два матча при частично закрытых трибунах.

3 января Королевская испанская федерация футбола (RFEF) временно приостановила наказание "Райо Вальекано" из-за недостатка времени для подачи апелляции.

Украинец играет в составе "Альбасете" с сентября 2017 года.

Он перешел в эту команду после того, как сорвался его трансфер в "Райо Вальекано". В феврале 2017 года ультрас "Райо Вальекано", которые придерживаются крайне левых политических взглядов, пришли на тренировку команды и развернули баннер со словами: "Здесь не место для нацистов".

Фанаты были недовольны тем, что Зозуля поддерживает украинских военных, участвующих в операции Объединенных сил на Донбассе. После этого Зозуля решил отказаться от трансфера.