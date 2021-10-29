Кабмин Украины поддержал нормирование службы в ВСУ иностранцев

В 2015 году вступил в силу закон, позволяющий иностранцам служить в украинской армии Фото: president.gov.ua

Документом предусмотрена возможность указанным лицам продлевать контракт службы от одного до 10 лет. Иностранцам и лицам без гражданства, поступившим на военную службу и не имеющим воинских званий, присваивается воинское звание рекрут.

"Все последующие воинские звания таким военнослужащим смогут присваивать до мастер-сержанта и главного мастер-сержанта. Очередное воинское звание может быть присвоено досрочно в порядке поощрения, однако один раз на весь срок воинской службы не ранее истечения половины установленного срока выслуги в предыдущем воинском звании и при условии прохождения воинской службы в должности, по которой воинское звание отвечает дежурному воинскому званию или выше", – уточнили в министерстве.

Изменениями предусмотрено присвоение воинского звания посмертно военнослужащим, защищавшим независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, независимо от занимаемых должностей и срока выслуги в воинском звании.

"Ожидаем поддержки изменений президентом. Вопрос прохождения военной службы иностранцами и лицами без гражданства важен и позволяет значительно повысить социальные гарантии в ВСУ. После вступления в силу изменений указ нормирует права иностранцев и лиц, не имеющих гражданства, но желающих служить в ВСУ. Сегодня наше государство дает возможность им строить военную карьеру в Украине", – сказал министр обороны Украины Андрей Таран.