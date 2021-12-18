Экс-посол США в РФ Макфол перечислил шесть задач, выполнив которые Россия восстановит безопасность в Европе

Макфол отметил, что ему "есть что добавить" к написанному Фото: Michael McFaul / Twitter

"Теперь, когда [президент РФ Владимир] Путин опубликовал свои идеи нового соглашения о европейской безопасности, позвольте мне предложить несколько дополнительных статей к проекту соглашения", – написал он.

Article 1. Russia agrees to withdraw its forces from Moldova and restore full sovereignty to this European country. 2/ — Michael McFaul (@McFaul) December 17, 2021

Макфол считает, что России нужно выполнить шесть пунктов:

Россия соглашается вывести свои войска из Молдовы и восстановить полный суверенитет этой европейской страны. Россия соглашается вывести свои войска из Грузии, отказаться от признания Абхазии и Южной Осетии как независимых стран и восстановить полный суверенитет Грузии. Россия соглашается вывести свои войска из Украины, вернуть Крым Украине, прекратить поддержку сепаратистских сил в Украине и восстановить полный суверенитет этой европейской страны. Россия соглашается вывести ракеты "Искандер" из Калининграда. Признавая важность защиты как личной, так и государственной безопасности, Россия соглашается прекратить операции по покушению на всех, кто проживает в Европе, будь то Великобритания, Германия или Россия. Россия подтверждает свою приверженность уже подписанным соглашениям, включая Хельсинкский заключительный акт, Парижскую хартию, Будапештский меморандум 1994 года.

Макфол подчеркнул, что ему "есть что добавить, но этого достаточно, чтобы переговоры продолжились".

Article 3. Russia agrees to withdraw its forces from Ukraine, return Crimea to Ukraine, stop supporting separatist forces in Ukraine, and restore the full sovereignty of this European country. 3/ — Michael McFaul (@McFaul) December 17, 2021

Article 5. Recognizing the importance of defending both individual and state security, Russia agrees to stop assassination operations against anyone residing Europe, be it the UK, Germany, or Russia. 5/ — Michael McFaul (@McFaul) December 17, 2021