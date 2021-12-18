Экс-посол США в РФ Макфол перечислил шесть задач, выполнив которые Россия восстановит безопасность в Европе

"Теперь, когда [президент РФ Владимир] Путин опубликовал свои идеи нового соглашения о европейской безопасности, позвольте мне предложить несколько дополнительных статей к проекту соглашения", – написал он.
Article 1. Russia agrees to withdraw its forces from Moldova and restore full sovereignty to this European country. 2/— Michael McFaul (@McFaul) December 17, 2021
Макфол считает, что России нужно выполнить шесть пунктов:
Макфол подчеркнул, что ему "есть что добавить, но этого достаточно, чтобы переговоры продолжились".
Article 3. Russia agrees to withdraw its forces from Ukraine, return Crimea to Ukraine, stop supporting separatist forces in Ukraine, and restore the full sovereignty of this European country. 3/— Michael McFaul (@McFaul) December 17, 2021
Article 5. Recognizing the importance of defending both individual and state security, Russia agrees to stop assassination operations against anyone residing Europe, be it the UK, Germany, or Russia. 5/— Michael McFaul (@McFaul) December 17, 2021
I have more to add. But that's enough to get the negotiations rolling. 7/ END THREAD.— Michael McFaul (@McFaul) December 17, 2021
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет "гораздо более разрушительной, чем любая ранее". Глава Минобороны Алексей Резников сообщил в интервью Politico, опубликованном 13 декабря, что вблизи границы Украины находятся около 100 тыс. российских военных, которые могут атаковать сразу на нескольких фронтах, используя артиллерию, танки и авиацию.
В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами", заявили, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.
США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.
7 декабря президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели двухчасовой разговор по защищенному каналу видеосвязи. В Белом доме заявили, что Байден выразил "глубокую обеспокоенность" Соединенных Штатов и их европейских союзников в связи с наращиванием Россией сил вокруг Украины. Байден предупредил Путина о "решительных экономических и других мерах" в случае вторжения в Украину.
Путин во время разговора заявил, что НАТО предпринимает попытки "освоения" территории Украины и потребовал "надежных, юридически зафиксированных гарантий", что НАТО не будет расширяться на восток. В Белом доме отметили, что Байден не пошел на уступки российской стороне относительно возможного вступления Украины в НАТО.
10 декабря Россия потребовала от Североатлантического альянса официально отозвать обещание Украине о ее вступлении в НАТО. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на это подчеркнул, что право каждого народа выбирать свой путь остается фундаментальным для НАТО.
17 декабря МИД РФ опубликовал свои предложения по "гарантиям безопасности", согласно которым США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс и военного сотрудничества с государствами, ранее входившими в СССР.
Украина тоже выдвинула свои требования в ответ на заявления Кремля.