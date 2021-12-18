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США рассматривают возможность предоставить Украине дополнительную военную помощь – Белый дом

Салливан сказал, что США оценивают потребности Украины в оборонной помощи постоянно
Салливан сказал, что США оценивают потребности Украины в оборонной помощи постоянно
Фото: ЕРА

Соединенные Штаты оценивают потребности Украины в военной помощи и рассматривают возможность ее предоставления. Об этом советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявил 17 декабря на заседании Совета по международным отношениям, трансляцию вел канал C-SPAN.

"Пока мы продолжаем оказывать Украине помощь в сфере обороны. Только на прошлой неделе прибыл в Украину еще один пакет с этой помощью, и будут прибывать еще. Мы на постоянной основе оцениваем дополнительные потребности, которые есть у Украины, составляем потенциальные пакеты. И эти пакеты активно рассматриваются", – сказал Салливан.

Он уточнил, что окончательное решение по этим вопросам принимает президент США Джо Байден.

"Речь не идет о том, чтобы сказать "да" или "нет" одному пакету или единице оборудования. По мере того, как мы [предоставляем помощь], мы думаем, что еще можем доставить. Такова природа того, как мы предоставляем оборонительную помощь – мы оцениваем потребности", – добавил советник Байдена.

Контекст:

С 2014 года по декабрь 2020-го США предоставили Украине помощь более чем на $4,1 млрд.

В начале марта 2021 года минобороны США одобрило пакет помощи в сфере безопасности для Украины на $125 млн, он включает предоставление украинским военным оборудования и консультаций. Пентагон подтвердил намерение предоставить Украине оборонительное летальное оружие. В июне министерство обороны США утвердило вторую часть помощи Украине в сфере безопасности на сумму $150 млн.

В начале сентября 2021 года в рамках рабочего визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон правительства стран подписали соглашение о стратегических основах оборонного партнерства между министерствами обороны Украины и США. Соглашение, в частности, предусматривало выделение Украине дополнительных $60 млн.

В документе говорилось, что американская помощь будет включать бронебойные системы Javelin и прочее оборонительное летальное и нелетальное оборудование, "которое позволит Украине более эффективно защищать себя от российской агрессии". Первая партия в рамках дополнительной помощи прибыла в Украину 10 октября, вторая – 18 октябрятретья – 22 октября, в ней была в числе прочего партия Javelin с боеприпасами. Заключительная партия из этого пакета помощи поступила в страну в 10 декабря.

В оборонном бюджете США на 2022 год предусмотрено $300 млн военной помощи Украине.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, Джо Байден, военная помощь, Белый дом, боеприпасы, война в Украине, война на Донбассе, Джейк Салливан
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