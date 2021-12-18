США рассматривают возможность предоставить Украине дополнительную военную помощь – Белый дом

"Пока мы продолжаем оказывать Украине помощь в сфере обороны. Только на прошлой неделе прибыл в Украину еще один пакет с этой помощью, и будут прибывать еще. Мы на постоянной основе оцениваем дополнительные потребности, которые есть у Украины, составляем потенциальные пакеты. И эти пакеты активно рассматриваются", – сказал Салливан.

Он уточнил, что окончательное решение по этим вопросам принимает президент США Джо Байден.

"Речь не идет о том, чтобы сказать "да" или "нет" одному пакету или единице оборудования. По мере того, как мы [предоставляем помощь], мы думаем, что еще можем доставить. Такова природа того, как мы предоставляем оборонительную помощь – мы оцениваем потребности", – добавил советник Байдена.