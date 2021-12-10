Украина получила от США еще 30 противотанковых комплексов Javelin и 180 ракет к ним

Украина получила в декабре 30 пусковых установок Javelin, часть из них уже на позициях, сообщили в ОПУ Фото: Міністерство оборони України / Facebook

"Вчера прибыли 30 комплексов Javelin и 180 ракет. Это очередная партия [помощи]. И до нового года будет еще одна партия оружия. Они будут находиться в опасных направлениях, где именно – решит командование Вооруженных сил Украины. Часть из них уже находится на позициях. 180 ракет – это означает, 160 танков российских будут уничтожены. Это почти танковая дивизия. Поэтому всем любителям погрозить нам военной силой надо задуматься, что будет, если попытаются вторгнуться сюда", – сообщил он.

Javelin и ракеты к ним входят в пакет оборонной помощи на $60 млн, о котором США объявили в сентябре, информирует "Голос Америки", ссылаясь на представителя Пентагона подполковника Антона Семелрота.

Как рассказывал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, эта поставка – заключительная из пакета на $60 млн. Украина может использовать эту помощь "по своему усмотрению, но только в целях самообороны", говорил он, подчеркивая, что нет никаких географических ограничений на то, где Javelin могут быть использованы внутри Украины.