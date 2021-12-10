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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина получила от США еще 30 противотанковых комплексов Javelin и 180 ракет к ним

Украина получила в декабре 30 пусковых установок Javelin, часть из них уже на позициях, сообщили в ОПУ
Украина получила в декабре 30 пусковых установок Javelin, часть из них уже на позициях, сообщили в ОПУ
Фото: Міністерство оборони України / Facebook

США передали Украине 30 противотанковых комплексов Javelin и 180 ракет к ним. Об этом советник главы Офиса президента, спикер украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович рассказал в эфире "Радіо Свобода" 10 декабря.

"Вчера прибыли 30 комплексов Javelin и 180 ракет. Это очередная партия [помощи]. И до нового года будет еще одна партия оружия. Они будут находиться в опасных направлениях, где именно – решит командование Вооруженных сил Украины. Часть из них уже находится на позициях. 180 ракет – это означает, 160 танков российских будут уничтожены. Это почти танковая дивизия. Поэтому всем любителям погрозить нам военной силой надо задуматься, что будет, если попытаются вторгнуться сюда", – сообщил он. 

Javelin и ракеты к ним входят в пакет оборонной помощи на $60 млн, о котором США объявили в сентябре, информирует "Голос Америки", ссылаясь на представителя Пентагона подполковника Антона Семелрота. 

Как рассказывал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, эта поставка – заключительная из пакета на $60 млн. Украина может использовать эту помощь "по своему усмотрению, но только в целях самообороны", говорил он, подчеркивая, что нет никаких географических ограничений на то, где Javelin могут быть использованы внутри Украины.

Контекст:

С 2014 года по декабрь 2020-го США предоставили Украине помощь более чем на $4,1 млрдВ оборонном бюджете США на 2022 год предусмотрено $300 млн военной помощи Украине.

В начале марта 2021 года минобороны США одобрило пакет помощи в сфере безопасности для Украины на $125 млн, он включает предоставление украинским военным оборудования и консультаций. Пентагон подтвердил намерение предоставить Украине оборонительное летальное оружие. В июне министерство обороны США утвердило вторую часть помощи Украине в сфере безопасности на сумму $150 млн.

В начале сентября 2021 года в рамках рабочего визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон правительства стран подписали соглашение о стратегических основах оборонного партнерства между министерствами обороны Украины и США. Соглашение, в частности, предусматривало выделение Украине дополнительных $60 млн.

В документе говорилось, что американская помощь будет включать бронебойные системы Javelin и прочее оборонительное летальное и нелетальное оборудование, "которое позволит Украине более эффективно защищать себя от российской агрессии". Первая партия в рамках дополнительной помощи прибыла в Украину 10 октября, вторая – 18 октябрятретья – 22 октября, в ней была в числе прочего партия Javelin с боеприпасами. 

Украина с начала военной агрессии России весной 2014 года вела переговоры с США о поставках летального оружия. До весны 2018 года Вашингтон снабжал Киев только нелетальной помощью и помогал в подготовке украинских военных. В марте 2018 года Госдеп США принял решение о продаже Javelin Украине. В том же году Украина получила 210 ракет и 37 пусковых установок – при условии, что они не будут использоваться в боевых действиях на передовой, за исключением чрезвычайных ситуаций, отметил Forbes.

В 2018 году тогдашний замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука говорил, что США продали Javelin только при условии "не использовать эти комплексы непосредственно на линии соприкосновения".

Позднее это условие было снято, так как в 2020 году тогдашний главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак обещал, что каждая бригада Вооруженных сил Украины, которая будет заходить в зону проведения операции Объединенных сил, будет усилена противотанковым комплексом Javelin.

В совместном заявлении Украины и США о стратегическом партнерстве от 1 сентября этого года говорится, что американская помощь Украине будет включать бронебойные системы Javelin и прочее оборонительное летальное и нелетальное оборудование, "которое позволит Украине более эффективно защищать себя от российской агрессии".

В 2020 году Украина получила еще 150 ракет и еще 10 пусковых установок

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: США, Украина, оружие, Пентагон, переговоры, военная помощь, оборона, Алексей Арестович, Минобороны, Javelin, ракеты
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