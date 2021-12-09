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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Американским журналистам показали Javelin в зоне ООС на Донбассе. Видео

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В Пентагоне уточняли, что ВСУ имеют право использовать Javelin для самообороны где угодно на территории Украины
В Пентагоне уточняли, что ВСУ имеют право использовать Javelin для самообороны где угодно на территории Украины
Фото: Patrick Reevell / Twitter

В зоне проведения ООС украинские военные показали журналистам из США противотанковые комплексы Javelin. Посвященный ситуации на Донбассе сюжет телеканала ABC News вышел 8 декабря.

"Сегодня утром украинские военные повели нас увидеть поставленные США противотанковые ракеты Javelin на востоке Украины. Вероятно, самая известная и самая противоречивая часть военной помощи США", – написал в Twitter московский корреспондент ABC News Патрик Ривелл. 

По его словам, военные сказали журналистам, что стреляли из них "всего несколько раз".

Корреспондент ABC News Ян Паннелл в сюжете отметил, что, несмотря на состоявшийся разговор президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина, напряженность на востоке Украины не спадает.

Он также спросил у одного из украинских военных, не боится ли тот вторжения, учитывая десятки тысяч российских солдат, сосредоточенных у границы. И получил ответ: "Мы готовы".

ВИДЕО
Видео: ABC News / YouTube
Контекст:

Украина с начала военной агрессии России весной 2014 года вела переговоры с США о поставках летального оружия. До весны 2018 года Вашингтон снабжал Киев только нелетальной помощью и помогал в подготовке украинских военных. В марте 2018 года Госдеп США принял решение о продаже Javelin Украине. В том же году Украина получила 210 ракет и 37 пусковых установок – при условии, что они не будут использоваться в боевых действиях на передовой, за исключением чрезвычайных ситуаций, отметил Forbes.

В 2018 году тогдашний замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука говорил, что США продали Javelin только при условии "не использовать эти комплексы непосредственно на линии соприкосновения".

Позднее это условие было снято, так как в 2020 году тогдашний главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак обещал, что каждая бригада Вооруженных сил Украины, которая будет заходить в зону проведения операции Объединенных сил, будет усилена противотанковым комплексом Javelin.

В совместном заявлении Украины и США о стратегическом партнерстве от 1 сентября этого года говорится, что американская помощь Украине будет включать бронебойные системы Javelin и прочее оборонительное летальное и нелетальное оборудование, "которое позволит Украине более эффективно защищать себя от российской агрессии".

В 2020 году Украина получила еще 150 ракет и еще 10 пусковых установок. Осенью 2021 года президент Джо Байден санкционировал дополнительную поставку Javelin с боеприпасами в рамках пакета военной помощи на сумму $60 млн, она прибыла в Украину 22 октября.

В конце ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил в интервью американскому изданию Military Times, что ВСУ уже использовали Javelin на востоке УкраиныЭту информацию 22 ноября подтвердил нардеп от "Слуги народа", глава подкомитета по оборонной промышленности и технической модернизации комитета Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Игорь Копытин. По его словам, украинские военнослужащие использовали Javelin при ведении боя.

Однако в штабе Объединенных сил подчеркнули, что по состоянию на 23 ноября ВСУ не использовали Javelin на Донбассе.

8 декабря пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби уточнил, что украинская армия может применять комплексы Javelin на всей территории Украины без каких-либо географических ограничений, но только "в целях самообороны".

Теги: США, оружие, армия, военные, журналисты, ВСУ, Javelin, ракетный комплекс
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