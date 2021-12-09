Американским журналистам показали Javelin в зоне ООС на Донбассе. Видео

В Пентагоне уточняли, что ВСУ имеют право использовать Javelin для самообороны где угодно на территории Украины Фото: Patrick Reevell / Twitter

"Сегодня утром украинские военные повели нас увидеть поставленные США противотанковые ракеты Javelin на востоке Украины. Вероятно, самая известная и самая противоречивая часть военной помощи США", – написал в Twitter московский корреспондент ABC News Патрик Ривелл.

Ukraine’s military took us to see them demonstrating US-supplied Javelin anti-tank missiles out in eastern #Ukraine this morning.

Probably the best-known and most controversial piece of US military assistance. It’s part of the aid Putin is signaling is unacceptable for Russia. pic.twitter.com/oC8q5QLeht — Patrick Reevell (@Reevellp) December 8, 2021

По его словам, военные сказали журналистам, что стреляли из них "всего несколько раз".

Ukraine usually doesn’t show the Javelin missiles near the frontline. For years the US made it keep them far away from it. But they’ve been deployed there since 2020. We were told they’ve only be fired a handful of times. They haven’t needed to much for now. pic.twitter.com/GWYgqjnih9 — Patrick Reevell (@Reevellp) December 8, 2021

Корреспондент ABC News Ян Паннелл в сюжете отметил, что, несмотря на состоявшийся разговор президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина, напряженность на востоке Украины не спадает.

Он также спросил у одного из украинских военных, не боится ли тот вторжения, учитывая десятки тысяч российских солдат, сосредоточенных у границы. И получил ответ: "Мы готовы".

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