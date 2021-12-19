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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В СНБО оценили вероятность введения военного положения в Украине

Данилов: Я бы не пугал людей сейчас введением военного положения
Данилов: Я бы не пугал людей сейчас введением военного положения
Фото: Олексій Данілов / Facebook

Причин для введения в Украине военного положения сейчас нет. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил в интервью "Апостроф TV" 18 декабря.

"Я бы не пугал людей сейчас введением военного положения. Все эти вещи будут приниматься в зависимости от обстоятельств в стране. Сегодня я могу сказать, что таких обстоятельств нет. А если они завтра появятся, то сразу будут приняты соответствующие решения, никто не будет с этим медлить. Более того, такой ситуации, которая происходила в 2014 году, когда военные не защищали свою страну, – такого точно не будет. Все будут четко действовать согласно своим инструкциям, согласно своим полномочиям, согласно тому, что на сегодняшний день должно происходить", – заявил секретарь СНБО.

Он еще раз подчеркнул, что на сегодняшний день нет необходимости в введении военного положения в Украине.

"Когда 30 октября через газету Washington Post начали, скажем так, раздувать ситуацию, что здесь большое скопление военных, мы четко дали понять, что владеем информацией – и в то время этого не было. Есть ли сейчас увеличение военного присутствия на границе с нашей территорией? Да, есть. Но оно не настолько критично, чтобы сейчас утверждать, что завтра они начнут [наступление]", – заявил Данилов.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет "гораздо более разрушительной, чем любая ранее". Глава Минобороны Алексей Резников сообщил в интервью Politico, опубликованном 13 декабря, что вблизи границы Украины находятся около 100 тыс. российских военных, которые могут атаковать сразу на нескольких фронтах, используя артиллерию, танки и авиацию.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами", заявили, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

10 декабря Россия потребовала от Североатлантического альянса официально отозвать обещание Украине о ее вступлении в НАТО. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на это подчеркнул, что право каждого народа выбирать свой путь остается фундаментальным для НАТО.

17 декабря МИД РФ опубликовал свои предложения по "гарантиям безопасности", согласно которым США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс и военного сотрудничества с государствами, ранее входившими в СССР. Украина тоже выдвинула свои требования в ответ на заявления Кремля.

Теги: Россия, Украина, СНБО, военное положение, война в Украине, война на Донбассе, Алексей Данилов
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