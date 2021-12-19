В СНБО оценили вероятность введения военного положения в Украине

"Я бы не пугал людей сейчас введением военного положения. Все эти вещи будут приниматься в зависимости от обстоятельств в стране. Сегодня я могу сказать, что таких обстоятельств нет. А если они завтра появятся, то сразу будут приняты соответствующие решения, никто не будет с этим медлить. Более того, такой ситуации, которая происходила в 2014 году, когда военные не защищали свою страну, – такого точно не будет. Все будут четко действовать согласно своим инструкциям, согласно своим полномочиям, согласно тому, что на сегодняшний день должно происходить", – заявил секретарь СНБО.

Он еще раз подчеркнул, что на сегодняшний день нет необходимости в введении военного положения в Украине.

"Когда 30 октября через газету Washington Post начали, скажем так, раздувать ситуацию, что здесь большое скопление военных, мы четко дали понять, что владеем информацией – и в то время этого не было. Есть ли сейчас увеличение военного присутствия на границе с нашей территорией? Да, есть. Но оно не настолько критично, чтобы сейчас утверждать, что завтра они начнут [наступление]", – заявил Данилов.