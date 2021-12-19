"Война – дело всех". Данилов заявил, что в плане обороны Украины впервые прописаны действия для всех институтов

Данилов: Если, не дай бог, будет война, то война – это дело всех Фото: Олексій Данілов / Facebook

"Раньше план обороны – это был только Генштаб, Вооруженные силы и группировки, относящиеся к сектору безопасности и обороны. Этот план обороны – более широкий документ. Все соответствующие ведомства, которые имеют к этому отношение, уже определены как структуры, которые будут принимать в этом участие", – рассказал Данилов.

Секретарь СНБО пояснил, что речь, в частности, о центральных органах исполнительной власти, органах местного самоуправления.

"Если, не дай бог, будет война, то война – это дело всех. Не может быть такого, что одни органы будут привлечены, а другие будут наблюдать, чем все это закончится. Это было в свое время, когда Российская Федерация через инфильтрацию своих генералов, своих агентов здесь оказала тотальное влияние на наш сектор обороны, когда у нас министром обороны был гражданин Российской Федерации, и даже не один", – добавил он.