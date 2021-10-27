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Украинцы должны повышать навыки практической стрельбы – Монастырский

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Монастырский считает, что нужно расширять сеть тиров
Монастырский считает, что нужно расширять сеть тиров
Фото: Денис Монастирський / Facebook

Украинцам следует учиться обращаться с оружием. Такое мнение министр внутренних дел Украины Денис Монастырский выразил 26 октября в Facebook.

"Восьмой год Украина находится в состоянии войны, поэтому уровень культуры обращения с оружием должен расти и иметь высокое внимание в обществе", – написал он.

Министр рассказал, что чемпионат по практической стрельбе прошел недавно на базе Национальной академии внутренних дел.

"Я считаю, что такие чемпионаты должны быть в каждом областном центре, потому что они закаляют и воспитывают лучшие профессиональные черты. Также навыки практической стрельбы следует повышать и среди гражданского населения, расширяя сети тиров", – отметил Монастырский.

Он подчеркнул, что навыки стрельбы "будут очень нужны для построения обновленной украинской территориальной обороны" после введения в действие в 2022 году закона "Об основах национального сопротивления".

"Человек, занимающийся стрельбой, должен доверять оружию, которое он держит в руках. И, несомненно, верить в себя. Общество, доверившее Министерству внутренних дел оружие, должно верить правоохранителям, чувствовать безопасность и защищенность", – заявил глава МВД Украины.

https://www.facebook.com/moden.ua/posts/4402649543116481

Контекст:

В сентябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "Об обороне Украины", автором которого он и является.

В законе разъясняется, что план обороны Украины – это составная часть оборонного планирования, содержащая совокупность документов, которые определяют содержание, объемы, исполнителей, порядок и сроки осуществления политических, экономических, социальных, военных и других мероприятий государства по подготовке к вооруженной защите и ее защите в случае вооруженной агрессии или вооруженного конфликта.

В марте 2020 года Зеленский утвердил структуру плана обороны Украины, а также поручил Кабинету Министров и силовикам разработать его в соответствии с этой структурой.

В октябре 2021 года Совет национальной безопасности и обороны утвердил план обороны Украины.

Глава Украинской ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин говорил в комментарии "Украина 24" в июле 2020 года, что в Украине количество неучтенного огнестрельного оружия на руках у населения превышает 4,5 млн единиц. По его мнению, официальная статистика незаконного оборота оружия в Украине является "каплей в океане".

В Верховной Раде в ноябре 2020 года было зарегистрировано два законопроекта об обороте оружия: №4335 "Об обращении гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему", авторами которого является группа нардепов от "Слуги народа", и №4335-1 "О гражданском оружии и боеприпасах" авторства нардепа от "Голоса" Андрея Шараскина.

Однако в марте 2021 года Верховная Рада отклонила оба этих проекта.

Монастырский говорил, что Украина является единственной страной в Европе, где на законодательном уровне не урегулирован вопрос об обороте гражданского огнестрельного оружия. Он заявлял, что в случае принятия законопроекта №4335 украинцам не разрешат носить оружие с собой. Документ позволяет приобрести оружие в собственность, но для хранения дома в специально оборудованном месте, пояснял Монастырский. 

Теги: оружие, стрельба, оборона, чемпионат, украинцы, Денис Монастырский, План обороны Украины
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