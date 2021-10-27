Украинцы должны повышать навыки практической стрельбы – Монастырский

"Восьмой год Украина находится в состоянии войны, поэтому уровень культуры обращения с оружием должен расти и иметь высокое внимание в обществе", – написал он.

Министр рассказал, что чемпионат по практической стрельбе прошел недавно на базе Национальной академии внутренних дел.

"Я считаю, что такие чемпионаты должны быть в каждом областном центре, потому что они закаляют и воспитывают лучшие профессиональные черты. Также навыки практической стрельбы следует повышать и среди гражданского населения, расширяя сети тиров", – отметил Монастырский.

Он подчеркнул, что навыки стрельбы "будут очень нужны для построения обновленной украинской территориальной обороны" после введения в действие в 2022 году закона "Об основах национального сопротивления".

"Человек, занимающийся стрельбой, должен доверять оружию, которое он держит в руках. И, несомненно, верить в себя. Общество, доверившее Министерству внутренних дел оружие, должно верить правоохранителям, чувствовать безопасность и защищенность", – заявил глава МВД Украины.