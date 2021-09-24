Монастырский встретился с руководителями подразделений патрульной полиции. Говорили о совершенствовании департаментов

Монастырский заявил, что его цель – создать в Украине "новые условия работы" для полицейских Фото: mvs.gov.ua

Монастырский в ходе встречи в МВД отметил, что его цель – создать в Украине "новые условия работы" для полицейских.

"Начиная от оплаты их труда, завершая тем, как и где они работают. Все, что касается работы полицейского, должно вызывать доверие и уважение", – сказал министр.

Монастырский и руководители департаментов обсудили также необходимость обновления и увеличения количества патрульных автомобилей и нагрудных видеорегистраторов.

По словам главы Нацполиции Игоря Клименко, патрульная полиция в городах имеет поддержку более 50%.

"Нашу работу часто критикуют именно за то, что мы не даем нарушать людям, которые в нетрезвом состоянии садятся за руль, нарушают другие правила и законы. Но мы должны сохранить это доверие. Сейчас мало молодежи соглашается работать в таком бешеном графике, как у вас, – 24/7. Но вы должны все равно вовремя приезжать на вызовы", – сказал Клименко руководителям департаментов.