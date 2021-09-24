Монастырский встретился с руководителями подразделений патрульной полиции. Говорили о совершенствовании департаментов

Монастырский в ходе встречи в МВД отметил, что его цель – создать в Украине "новые условия работы" для полицейских.
"Начиная от оплаты их труда, завершая тем, как и где они работают. Все, что касается работы полицейского, должно вызывать доверие и уважение", – сказал министр.
Монастырский и руководители департаментов обсудили также необходимость обновления и увеличения количества патрульных автомобилей и нагрудных видеорегистраторов.
По словам главы Нацполиции Игоря Клименко, патрульная полиция в городах имеет поддержку более 50%.
"Нашу работу часто критикуют именно за то, что мы не даем нарушать людям, которые в нетрезвом состоянии садятся за руль, нарушают другие правила и законы. Но мы должны сохранить это доверие. Сейчас мало молодежи соглашается работать в таком бешеном графике, как у вас, – 24/7. Но вы должны все равно вовремя приезжать на вызовы", – сказал Клименко руководителям департаментов.
Монастырский 14 сентября говорил, что будет требовать повышения заработной платы для полицейских. Он убежден, что сотрудники увольняются из правоохранительных органов из-за низкой зарплаты.
По словам главы МВД, в Нацполиции зарплаты колеблются в пределах 12–16 тыс. грн с надбавками и выплатами за выслугу лет. Для райцентров и сельских общин – это минимально возможно, но не для офицеров общин, которые отвечают за несколько сел и населенных пунктов, считает Монастырский. В городах "это фактически не выдерживает конкуренции", добавил министр.
В Национальной полиции в конце июня сообщали, что затраты на сотрудников МВД ниже, чем в других правоохранительных ведомствах, а в случае повышения в стране зарплат ведомство не сможет обеспечить ее достаточного финансирования.